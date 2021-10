SpaceX lanzará el primer satélite de 'fábrica espacial' a principios de 2023

Fundada a finales de 2020, Varda Space dice que su misión "es construir la primera fábrica espacial" o, para ser más precisos, la primera fábrica espacial todo en uno. Si bien está lejos del laboratorio orbital comercial, a muchos en la NASA les gustaría pintarlo como, la Estación Espacial Internacional (ISS) conjunta NASA-Rusia alberga de forma rutinaria cargas útiles de clientes que pagan, algunos de los cuales se centran en la fabricación (aunque en un volumen absurdamente bajo) materiales que solo se pueden fabricar en microgravedad (es decir, 'zero-G'). Los productos que producen esos experimentos o fábricas en miniatura se devuelven a la Tierra en uno de los Dragon de SpaceX, que sigue siendo la única nave espacial que existe capaz de transportar grandes cantidades de carga desde el espacio a la Tierra más de una década después de su debut.

Esto quiere decir que la fabricación orbital no es exactamente una práctica nueva y ha estado en curso, a una escala muy, muy pequeña, durante años a través de empresas como Made In Space. Lo que Varda Space quiere hacer, entonces, es repetir y, nominalmente, expandir ese modelo probado por la ISS. En lugar de lanzar pequeños experimentos o mini fábricas a la ISS, donde una tripulación cautiva de la ISS a menudo está disponible para solucionar problemas o ayudar a mantenerlos, Varda quiere construir sus propios satélites pequeños con diminutas cápsulas de reentrada capaces de devolver hasta 100 kg a la Tierra.

Varda Space ha recaudado más de 50 millones en fondos.

Dos meses después de que la compañía anunció que había recaudado más de 53 millones en fondos, Varda Space ahora dice que lanzará la primera de sus "fábricas espaciales" personalizadas en una misión de viaje compartido Falcon 9 en el primer trimestre de 2023. En agosto, Varda reveló que había contratado a la pequeña empresa de lanzamiento Rocket Lab para comprar tres de sus autobuses satelitales Photon, cada uno para servir como una especie de nave nodriza para cada cápsula de reentrada construida por Varda. Basado en la exitosa etapa de lanzamiento del cohete Electron de Rocket Lab, Photon agrega paneles solares, baterías, aviónica, más propelente y actualizaciones de propulsión opcionales para crear un bus satelital listo para usar capaz de soportar y alimentar cargas útiles a bordo.

En lugar de tener que construir y calificar sus propios satélites, Photon brinda a ciertos clientes la oportunidad de enfocar su tiempo y recursos en desarrollar las cargas útiles que desean implementar y los servicios que desean operar. No es necesario reinventar la rueda, en otras palabras. Varda Space parece ser la primera empresa que intenta aprovechar al máximo esa oportunidad, y con gran efecto dado que la startup ha recaudado más de 50 millones de dólares menos de un año después de su fundación.

Varda Space y SpaceX lanzarán primer fábrica espacial

Además, con su contrato de lanzamiento de SpaceX, Varda Space también ha revelado efectivamente que Rocket Lab no tiene ninguna cláusula que impida que los clientes de Photon lancen sus autobuses satelitales adquiridos en cohetes no construidos por Rocket Lab. Si bien los lanzadores de satélites pequeños dedicados como el Electron de Rocket Lab ofrecen algunos beneficios, lo hacen a un precio muy alto. Se cree que un lanzamiento de Electron que lleva 200 kg a una órbita sincrónica con el sol (SSO) cuesta alrededor de 7.5M, una ranura en un viaje compartido de SpaceX a una órbita similar (pero no tan perfectamente adaptada) le costaría al mismo cliente alrededor de 1 millón, prácticamente una magnitud más barata.

Photon de Rocket Lab probablemente cueste solo unos pocos millones de dólares y viene por defecto con un sistema de propulsión capaz de refinar la órbita de la nave espacial después de un lanzamiento de viaje compartido único. Eso significa que manifestar un satélite basado en Photon en un viaje compartido de SpaceX probablemente podría reducir el costo de comprar y lanzar un nuevo satélite a la mitad, y tal vez más. La pregunta, entonces, es si Varda puede tomar esos ahorros de costos potencialmente sustanciales y diseñar y fabricar una pequeña cápsula de reentrada orbital que sea lo suficientemente barata como para hacer que sus fábricas espaciales de vuelo libre sean competitivas con la Estación Espacial Internacional (ISS), en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de la compañía de Elon Musk como que alcanzó una valoración de 100 mil mdd tras venta de acciones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.