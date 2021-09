SpaceX de Elon Musk busca próximo hito espacial con lanzamiento esta semana

SpaceX de Elon Musk tiene como objetivo consolidar su posición como empresa espacial líder con una misión esta semana que busca llevar a cuatro civiles a la órbita durante varios días y luego devolverlos a la Tierra.

El vuelo Inspiration4, que podría lanzarse el miércoles, es más ambicioso y técnicamente difícil que los realizados durante el verano por compañías espaciales fundadas por Jeff Bezos y Richard Branson, según ejecutivos y consultores de la industria. Es el primero que lleva a la órbita sólo a astronautas comerciales, o aquellos que vuelan sin el respaldo del gobierno, dijo SpaceX.

Space Exploration Technologies Corp., el nombre formal de la compañía dirigida por Musk y la presidenta Gwynne Shotwell, ha superado a sus rivales al presionar para desarrollar rápidamente su hardware espacial y demostrar que funciona, dicen personas familiarizadas con la compañía.

Musk fundó SpaceX en 2002, invirtiendo sus propios fondos con el objetivo de eventualmente llevar gente a Marte. En el camino, la compañía ganó contratos con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, obteniendo el apoyo de la agencia durante los primeros años de la compañía.

Ahora, casi dos décadas después de su fundación, SpaceX ha ayudado a revitalizar las ambiciones espaciales del país al orquestar lanzamientos de alto perfil. El año pasado, la compañía envió a dos astronautas de la NASA a la órbita, donde atracaron en la Estación Espacial Internacional. Fue el primer lanzamiento con humanos de EE. UU. en casi una década.

"Una de las grandes formas en que SpaceX revolucionó las cosas fue trayendo un marco de referencia de capital de riesgo para el lanzamiento e innovando con una tolerancia al riesgo mucho mayor que la que se vería en las grandes empresas que cotizan en bolsa", dijo Carissa Christensen, directora ejecutiva de BryceTech una empresa de datos e ingeniería centrada en parte en el espacio. "Creo que SpaceX llamó la atención de la gente al combinar una narrativa visionaria con la innovación en ingeniería".

SpaceX ha enfrentado una gran cantidad de desafíos a medida que construía sus operaciones, incluidas las explosiones, en 2015 y el año siguiente, de cohetes Falcon 9. Durante un período de dos años que comenzó a mediados de 2007, la compañía enfrentó repetidamente restricciones de efectivo, dijo Musk.

El vuelo Inspiration4 a detalle

El lanzamiento de Inspiration4 llevará a cuatro civiles al espacio.

Esta semana, SpaceX utilizará su Falcon 9 y su cápsula Crew Dragon, el mismo hardware que la NASA ha utilizado para misiones de astronautas, para llevar a cuatro personas a la órbita.

Jared Isaacman, el director ejecutivo de Shift4 Payments Inc. que dirigirá el vuelo Inspiration4, dijo que su equipo confía en la tecnología de SpaceX y en el entrenamiento que lo ha sometido a él y a sus compañeros de tripulación. Ese régimen ha incluido el uso de simuladores para imitar el vuelo y la preparación para todo, desde una misión normal hasta emergencias, dijo.

El empresario pagó a SpaceX una suma no revelada por la misión, que incluye un componente benéfico y tareas de investigación para los miembros de la tripulación.

Isaacman dijo que Musk, aparte del anuncio de la misión, no ha hablado sobre el vuelo de Inspiration4 durante sus conversaciones.

Los competidores están trabajando en sus propios esfuerzos para lanzar humanos, pero SpaceX ha podido realizar vuelos más ambiciosos. Para el vuelo de esta semana, los miembros de la tripulación de Inspiration4 están programados para volar a casi 360 millas de la Tierra y viajar alrededor del planeta durante al menos tres días antes de regresar a la costa de Florida.

El lanzamiento de la misión está programado para poco más de un mes después de que Boeing Co., junto con la NASA, pospusiera un vuelo de prueba de su propia nave espacial, que está destinada a transportar astronautas a la estación espacial, debido a válvulas atascadas en el sistema de propulsión del vehículo. Boeing no hizo comentarios.

Virgin Galactic Holdings Inc. en julio llevó a Branson, su fundador multimillonario, y a otras cinco personas a unas 54 millas de altura antes de regresar a tierra en un viaje de aproximadamente una hora. Blue Origin LLC, fundada por Bezos, lanzó al ex director ejecutivo de Amazon.com Inc. y a otras tres personas a una altitud de 62 millas en un viaje que duró unos 10 minutos.

Virgin Galactic no hizo comentarios y Blue Origin no respondió a una solicitud de comentarios.

Blue Origin también está desarrollando un vehículo de lanzamiento orbital, pero SpaceX se ha asegurado el derecho de jactarse de llevar primero a los astronautas de la NASA a la órbita, y posiblemente también a los privados en caso de que el vuelo de esta semana salga según lo planeado, en La Verdad Noticias seguiremos la misión al espacio con una tripulación de civiles.

