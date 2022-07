SpaceX anticipa vuelo de prueba orbital con dramáticas imágenes de Starship

Compañía de Elon Musk anticipa vuelo de prueba orbital con dramáticas imágenes de Starship

No hace mucho, SpaceX aprobó su Evaluación Ambiental Programática (PEA) con la FAA, aunque se recomendaron muchas acciones correctivas.

Con este obstáculo en su espejo retrovisor, SpaceX está ocupado preparando los prototipos Starship y Super Heavy para su vuelo de prueba orbital.

El sábado 2 de julio, la compañía publicó imágenes en su cuenta de Twitter que mostraban el Starship (SN24) y el Super Heavy Booster (BN7) equipados con todos los motores Raptor (33 Raptors para el BN7, 6 para el SN24) que los llevarán a espacio.

Las fotos de los motores BN7s (izquierda) muestran sus 33 motores Raptor 2, optimizados para el nivel del mar, dispuestos en dos círculos concéntricos con tres agrupados en el centro.

La agencia aeroespacial de Elon Musk se prepara para el vuelo de prueba orbital de Starship.

Por otro lado, el complemento de motores de Starship incluye tres Raptor 2 dispuestos alrededor de un anillo exterior y tres motores Raptor Vacuum (optimizados para el espacio) dispuestos en un grupo en el centro.

Esta representa la configuración más reciente para el sistema de lanzamiento superpesado y totalmente reutilizable, que se apilará por completo para la prueba de vuelo orbital.

Basado en presentaciones anteriores con la FCC, esta prueba hará que el impulsor BN7 y el SN24 se lancen juntos desde el puerto espacial y se separen unos 170 segundos en el vuelo.

Luego, el elemento de refuerzo realizará un aterrizaje suave en el mar a unos 30 kilómetros (20 millas) de la costa de Texas.

El SN24 alcanzará una altitud de 200 kilómetros (~125 millas) antes de realizar un amerizaje suave dirigido aproximadamente a 100 kilómetros (62 millas) de la costa de la isla hawaiana de Kauai.

El tiempo total de vuelo durará unos 90 minutos y (si tiene éxito) validará el sistema de lanzamiento para varios perfiles de misión.

No menos importante es el despliegue de satélites Starlink V2.0, que Starship distribuirá en órbita terrestre baja (LEO) como un "dispensador de Pez".

Como relató Musk en una entrevista reciente con Everyday Astronaut, Starship es absolutamente esencial para la creación de la constelación de satélites de próxima generación de Starlink:

“Es lo único que puede transportar los satélites Starlink Two. Ya hemos producido el primero, y tenemos en el sitio el primer Starlink Two, y tiene siete metros de largo (23 pies)".

"[El] Falcon [9] no tiene ni el volumen ni la capacidad de masa a órbita requerida para Starlink Two. Entonces, incluso si redujéramos el Starlink Two, la masa total de Falcon no es suficiente para hacer Starlink Two".

Starship y Super Heavy de Space X: A la Luna

Más allá de enviar satélites a LEO, Starship y Super Heavy son vitales para la visión a largo plazo de SpaceX de transportar carga y pasajeros a Marte.

De acuerdo con esta visión, Musk espera construir rápidamente Starships en los Starports de la compañía en Texas y Florida (en Cabo Cañaveral) y apilarlos rápidamente utilizando las torres de lanzamiento "Mechazilla".

De esta manera, SpaceX puede optimizar el tiempo de respuesta con sus lanzamientos y acomodar vuelos regulares a Marte, cada uno de los cuales transportará 100 pasajeros o 100 megatones de carga.

La variante de Starship también actuará como el Sistema de aterrizaje humano (HLS) para la misión Artemis III de la NASA, cuyo lanzamiento está programado para 2025.

Como parte del Programa Artemis, esta misión será la primera vez que los astronautas aterrizan en la Luna desde la Era Apolo.

Según la arquitectura de la misión que la NASA compartió recientemente, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) enviará una nave espacial Orion y sus cuatro personas al espacio mientras que la Starship HLS (o Lunar Starship) se lanza por separado y se recarga en órbita.

La nave espacial Orion y su tripulación luego se encontrarán en la órbita lunar, donde se trasladarán a bordo del HLS y aterrizarán en la superficie lunar.

Musk también ha indicado que espera usar Starship para enviar cargas útiles y tripulaciones a la Luna para apoyar futuras misiones de Artemis y el objetivo a largo plazo de la NASA de establecer un "programa sostenido de exploración lunar".

Por desgracia, el objetivo final del sistema de lanzamiento Starship y Super Heavy es la creación de una ciudad autosuficiente en Marte.

Si bien no se ha anunciado una fecha para la prueba de vuelo orbital, Musk declaró en junio (poco después de que la FAA emitiera su informe) que SpaceX estaría listo para funcionar en algún momento de este mes. ¡No hace falta decir que muchas personas esperan ansiosamente que su empresa entregue!

