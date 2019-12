Sorpréndete al saber cuál fue el celular más vendido en el mundo durante el 2019

Este año nos hemos llevado una gran sorpresa, porque a pesar de que no es extraño que el celular más vendido alrededor del mundo sea de una de las marcas más grandes, da un panorama muy claro de lo que la gente está comprando y espera comprar en el futuro.

El superventas consiguió 3% de las ventas mundiales

Sólo faltan unos pocos días para que el 2019 concluya y precisamente es por eso que Conunterpoint, la empresa dedicada a los análisis de mercado ha hecho público el informe en el que detalle qué celulares fueron los más vendidos en el mundo durante este año y que sorprendentemente la gama alta es cada vez más desplazada según las compras de las personas, exceptuando aquellos gama alta que ofrecen un precio contenido y un buen desempeño.

El líder de ventas no es un gama alta

iPhome XR, el más vendido del 2018 y 2019

Pero aquí también hay que mencionar que el celular más vendido del 2019 también fue el más vendido del 2018, lo que significa que no es un modelo nuevo, y es el único dispositivo en conseguir 30% de las ventas internacionales, cosa que ningún otro celular pudo lograr este año.

Y el más vendido fue el iPhone XR de Apple, que si bien no es el iPhone insignia, logró ser el superventas que Apple siempre busca tener dentro de su familia de celulares, y lo interesante es que la versión ‘económica’ del iPhone es la más vendida, demostrando que los usuarios ya no quieren invertir o gastar ‘tanto’ en un equipo que tiene una vida útil no mayor a 2 años en la mayoría de los casos.

Gráfica del análisis de ventas

Pero la sorpresa es que el iPhone 11 es el quinto lugar en ventas con 1.6% de las ventas a nivel global, siendo un celular lanzado durante este año, y digamos el segundo más económico de Apple, mientras que Samsung notó lo mismo pero con su serie A, ya que fue el Galaxy A10 el que quedó segundo en las ventas mundiales y dos miembros más de la familia A, quedaron en tercero y séptimo.

