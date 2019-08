Sony lanzaría varias de sus exclusivas de PlayStation para PC

Sony tendría en planes lanzar sus juegos de PlayStation en otras plataformas, con el objetivo de hacer crecer la base de usuarios. Después de dar a conocer la compra de Insomniac Games, Shawn Layden -presdente de Sony Interactive Worldwide Studios (SIE)- dio una entrevista a Bloomberg en donde explicó esa posibilidad.

Layden señaló que los títulos exclusivos continuarán siendo parte de la estrategia de la empresa, pero que varios con el componente multijugador, diseñados para PC, podrían tener una distribución más extensa.

"Debemos apoyar la plataforma PlayStation, eso no es negociable. Dicho eso, verás en el futuro algunos títulos de mi colección de estudios que puedan necesitar apoyarse de una base de usuarios más amplia".

Entre los estudios más destacados de SIE están Naughty Dog (Uncharted, TLOU), Sony Santa Mónica (God of War), Guerrilla Games (Killzone, Horizon Zero Dawn), Polyphony Digital (Gran Turismo) y el recientemente adquirido, Insomniac Games, creadores de Marvel's Spider-Man. Sony tiene desarrolladores en Europa, Japón y Estados Unidos.

La estrategia de Sony parece tener coincidencia con lo que se encuentra haciendo Microsoft y Nintendo en otras plataformas. Cabe mencionar que Layden es directo al decir que la estrategia es brindar apoyo a la PlayStation, por lo que no pensamos que Uncharted o Spider-Man tengan su llegada algún día a la Switch o Xbox One, pero sería posible ver adaptaciones en PC y móviles.

Sony apostó a los juegos single player durante esta generación y afirmó exclusivas temporadas de contenido en sagas como Call of Duty. En la actualidad la compañía no posee una carta fuerte en multijugador en el horizonte. Juegos como Rocket League o Fortnite son exitosos, pero no exclusivos de algún estudio de la firma.

Quizás la PlayStation 5 abra camino al plan con nuevas propiedades intelectuales que abarquen la PC. Hasta la fecha se conoce que Sony centrará su consola en grandes producciones Triple A destinadas a los jugadores entusiastas.