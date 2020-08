Sony está decidida en adquirir más estudios para llevar sus juegos a PC

El presidente y gerente general de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, desde julio del año pasado hizo pública la intención de la compañía de adquirir más estudios para desarrollo de videojuegos que lleguen a la PC, declaración que se hizo poco después de haber adquirido Insomniac Games.

Esta declaración ha hecho pensar a muchos que Sony no se detendrá con la llegada de la consola de nueva generación y buscará adquirir más desarrolladoras, incluso tiene muy poco tiempo que se supo sobre la intención de adquirir los estudios Warframe y Gears Tactics.

A pesar de que pareciera ser que esas adquisiciones no se llevarán a cabo, Sony afirmó que su objetivo es adquirir más estudios que le permitan impulsar Sony Interactive Entertainment y PlayStation, además de la posibilidad en un futuro cercano de incursionar en el mercado del PC gaming.

Sony ha hecho énfasis en la importancia que tienen los juegos first-party para su negocio, por lo que seguirá invirtiendo o adquiriendo empresas que aporten la creatividad y tecnología más reciente para construir su ambicioso proyecto, SIE Worldwide Studios.

Sony comprará más estudios para llevar sus juegos a a PC

Sony busca impulsar su presencia en los videojuegos

En la última declaración de Sony se mencionó la adquisición del estudio Insomniac Games y el trabajo que se ha llevado a cabo en algunos de los 14 estudios que conforman SIE Worldwide Studios, además de aplaudir el éxito de las exitosas franquicias The Last of Us, God of War y Uncharted.

En cuanto a la estrategia para Sony Interactive Entertainment, la compañía busca un sólido crecimiento de ingresos que impulse el ciclo virtuoso que se ha establecido para su plataforma PlayStation.

La meta es incrementar el número de usuarios activos y tiempo de juego en sus consolas, y prevé conseguirlo con mucho más contenido y la mejora de los servicios de red, sin contar con la estrategia de expansión en el mercado para PC.

Según la declaración de Sony, explorarán la expansión de sus títulos first-party a PC, con la intención de estimular y acelerar el crecimiento de su rentabilidad

TE PUEDE INTERESAR: Sony ofrece pedido por adelantado de la PS5 pero sin revelar el precio final

Esta estrategia ya se ha visto en los últimos meses, donde Death Stranding y Horizon Zero Dawn fueron lanzados para PC, lo que deja abierta la posibilidad de que en el futuro se confirmen más estrenos first-party en dicha plataforma.