Sony desarrolló un aire acondicionado personal y portátil ¿Quién dijo calor?

El fabricante de electrónicos japonés, Sony, desarrolló un nuevo producto al que llama Reon Pocket y no es otra cosa que un aire acondicionado portátil, se trata de un dispositivo fabricado en plástico color blanco que cabe en la palma de la mano, se carga por medio de USB-C y se conecta a smartphones con iOS o Android vía Bluetooth.

Este aire acondicionado de uso personal desarrollado por Sony cuenta con una almohadilla de silicón en la parte posterior con la finalidad de que se adhiera a la piel, ya que el Reon Pocket emplea el efecto Peltier para enfriar o calentar al absorber y liberar calor.

Es posible utilizar este dispositivo Sony en la mano, sin embargo el fabricante recomienda se utilice con las camisetas diseñadas especialmente para su uso, las cuales son ropa interior con cuello ‘V’, mismas que cuentan con un bolsillo interno ubicado entre los omóplatos.

Reon Pocket, el aire acondicionado portátil de Sony

Aire acondicionado a donde vayas

Las camisetas Reon Pocket, junto con la app son el complemento ideal para el aire acondicionado portátil, además controlar el dispositivo desde el smartphone es sumamente sencillo, ya que basta con seleccionar la temperatura a la que deseemos estar para que comencemos a sentir el cambio; hay tres niveles de enfriamiento o calentamiento, además de un modo de impulso adicional que dura dos minutos y la capacidad para controlar la velocidad del ‘ventilador’.

El Reon Pocket ofrece funcionar durante 2 o 3 horas con una sola carga, el tiempo que durará encendido variará en función de la configuración. Este producto de Sony pesa 80 gramos, es muy delgado lo que le permite ‘ocultarse’ cuando se lleva puesto en las camisetas especiales, por lo que no es notorio.

Según las cifras de Sony, el Reon Pocket es capaz de reducir la temperatura de la superficie de su cuerpo 13 ° C, es decir, de 36 ° C (42.8 ° F) puede hacer que la temperatura se reduzca a 23 ° C (73.4 ° F).

TE PUEDE INTERESAR: Willis Haviland Carrier, el hombre que nos salvó del calor

El Reon Pocket se vende exclusivamente en Japón con un precio de 13,000 yenes, lo que es equivalente a unos USD $122, mientras que las camisetas que se venden por separado tienen un costo de 1,800 yenes o USD $ 17 cada una y están disponibles en blanco o beige.