Sony da a conocer la fecha del regreso de los Days of Play ¡Más Descuentos!

Sony anuncia la fecha de regreso de los Days of Play

Sony ha dado a conocer la fecha en que estarán de regreso los Days of Play, así que gamers prepárense para esta próxima fiesta de descuentos.

Todo indica que Sony no ha querido quedarse atrás de Steam, que cuenta con varias rebajas de temporada, pues ahora Sony le da la bienvenida a los Days of Plays, que son los días en los que esta firma originaria de Japón lanza atractivos descuentos a todos aquellos aficionados de PlayStation.

Regresan los Days of Play de Sony, así que gamers muy atentos

Days of Play de Sony

Para los amantes del PlayStation de Sony, los Days of Play llegan a ser tan esperados debido a que los grandes descuentos no solo se dan para los juegos, sino también contempla significativas rebajas en las consolas de Play Station y accesorios VR.

Por tal motivo, Sony recientemente dio a conocer las fechas en las que se llevarán a cabo los tan aclamados Days of Play de los gamers a nivel mundial, en las cuales siempre es seguro que adquieran algo mediante una promoción realmente conveniente.

Entre las promociones que lanzará Sony en su nuevo Days of Play, se destacarán los juegos que irán desde los 15 dólares, estos cuentan con el sello de PS Hits. Sin embargo las sorpresas no terminan ahí, siendo que en dicha de descuento estarán grandes títulos los cuales han sido lanzados recientemente.

Así mismo, Sony ha preparado varios packs de VR, en estos se han incluido los accesorios para realidad virtual, así como juegos para tu Play Station.

Conoce las ofertas de Sony para tu Play Station

Nioh 2- 50 dólares

Predator- 30 dólares

Days Gone- 20 dólares

Uncharted 4- 15 dólares

Marvel’s Spiderman- 20 dólares

God of War (PS Hit)- 15 dólares

The Last of Us Remastered- 15 dólares

Gran Turismo Sport (PS Hit)- 15 dólares

TE PUEDE INTERESAR: Sony busca que un robot motive al usuario mientras juega PlayStation 5

Así mismo, la firma japonesa pondrá varios descuentos para los gamers dentro de la PS Store, sin embargo estos aún no los dan a conocer por parte de Sony, pero lo que sí dijo es que habrá rebajas en las suscripciones de un año, y esta será de un 30% tanto en PS Plus como para PS Now. Así que muy atento a os Days of Play, que tendrán su inicio el próximo lunes 25 de mayo y hasta el 8 de junio de este 2020.

Video tomado de YouTube

Kvk Taz