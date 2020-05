Sony cambia el nombre de su casa desarrolladora antes del lanzamiento del PS5

Por primera vez desde el nacimiento de la marca, y justo unos meses antes del lanzamiento de su consola de última generación, el PS5, Sony decidió cambiar el nombre del equipo de desarrolladores y por lo que los juegos exclusivos de su consola estarán firmados por PlayStation Studios.

nuevo nombre, misma calidad

PlayStation Studios es la marca que sustituirá a Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, y fue mostrado con una animación de apertura con duración de 17 segundos, que podremos ver en sus títulos exclusivos cuando se inicien los juegos.

Entre los títulos que contarán con este nuevo sello encontraremos a God of War, Horizon Zero Dawn, LittleBigPlanet, Ratchet and Clank, The Last of Us y Uncharted, pero además se dijo que, “La nueva marca no solo estará en los juegos de los desarrolladores internos de Sony, como Naughty Dog, Insomniac y Guerrilla Games, sino que también incluirá títulos de desarrolladores externos que Sony produce y publica”.

Los juegos de Sony tendrán una nueva cara

El nuevo nombre y logotipo de Sony se podrán encontrar en tráilers y anuncios así como en los discos y las cajas de los juegos, haciendo patente que el logotipo es sinónimo de calidad.

La modificación del logotipo en el material impreso de los juegos no sólo estará presente en los juegos del PS5, también se podrán encontrar en los juegos de PS4 que se editen posteriormente, así como aquellos títulos que también lleguen a PC.

Por su parte, Eric Lempel, el jefe de marketing global de Sony, indicó que esta decisión se tomó para poder concentrar todos los grandes juegos desarrollados por Sony en una sola marca, la cual será fácil de recordar y totalmente identificable, entonces los jugadores tendrán que estar preparados cuando tengan un juego con el nuevo logotipo en sus manos, ya que eso implica que están por tener una gran experiencia con un Playstation.