Sonos ya prepara su primer altavoz portátil con Bluetooth

Sonos ya cuenta con un tiempo especializándose en sonido de alta calidad para los hogares, pero de un tiempo para acá, la empresa ha comenzado a diversificar su catálogo con propuestas alternativas más que atractivas. Desde la barra del sonido para el televisor, hasta su más reciente trabajo con Ikea para la creación de altavoces conectados de bajo coste. Ahora parece que, sin dejar a un lado lo que mejor saben hacer, Sonos desea participar en el mercado de los altavoces portátiles.

En este aspecto, en The Verge se hacen eco de un par de peticiones de Sonos a la FCC -el regulador que da autorización a la venta de los dispositivos electrónicos- que tendrían un vínculo con esta incursión en el mercado, altamente competitivo, de los altavoces Bluetooth. De esta manera, y de acuerdo a la descripción hecha por la empresa, el S17 -nombre de presentación a la FCC-, hablaríamos de un altavoz inalámbrico de alto rendimiento y parte del sistema de sonido Sonos.

Una acción atractiva, ya que el sistema conservararía la compatibilidad total con el resto de la gama así como su incorporación con el resto de altavoces de la empresa, pero también sería completamente portátil ya que además de trabajar como el resto, por medio de Wi-Fi, también sería compatible con la transmisión de audio Bluetooth y Bluetooth Low Energy.

Esto último es lo realmente fundamental, debido a que los últimos modelos de la empresa como el Sonos One incluyen BLE para simplificar la configuración, pero no hacen posible la transmisión de audio por medio de este protocolo. También integraría otras atractivas funciones:

Compatible con comandos de voz manos libres desde Amazon Alexa o Google Assistant.

Carga a través de una estación base, aunque también se puede recargar a través de USB-C.

Un asa integrada en la parte posterior para facilitar el transporte.

Un botón que cambia entre los modos Bluetooth y Wi-Fi (Sonos estándar).

Acerca de la fecha de lanzamiento de este nuevo altavoz de Sonos no existen noticias, en tanto el fabricante no ha dado a conocer de manera oficial el producto, pero desde The Verge indican a un lanzamiento para este mismo otoño y su presentación a finales del mes de agosto.