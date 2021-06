Sonic se vuelve parte del universo Minecraft en su 30 aniversario

Sonic ahora es parte del mundo de Minecraft con un DLC de pago que tiene grandes sorpresas para los jugadores por el aniversario número 30 del famoso erizo azul. Sega dió una pista durante su último directo, pero desde el martes ya está disponible en el título de bloques, donde se podrán ver algunas zonas como Chemical Plant y Green Hills y personajes como Knuckles y Tails.

Esta no es la primera vez que el videojuego de construcción se fusiona con una importante franquicia; como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, también ha tenido colaboraciones con otros grandes proyectos como Halo y Star Wars.

Por su puesto, los gamers de Minecraft tendrán que recoger anillos mientras superan múltiples obstáculos, derrotan jefes y consiguen las mejores puntuaciones. Además, por dos semanas habrá un servidor especial dedicado a minijuegos y diferentes sorpresas para los fanáticos que jueguen el DLC.

Sonic x Minecraft DLC

La nueva edición del videojuego Sonic x Minecraft puedes descargar en el siguiente enlace. Cabe señalar que desde hace unos meses se comenzó a rumorar que ambos videojuegos tendrían un proyecto especial como parte de la celebración por el aniversario de the Hedgehog.

En esta edición También habrá skins de personajes como Shadow the Hedgehog, Mighty the Armadillo o Ray the Squirrell.

Este recordado videojuego de Sega surgió desde 1991 y fue diseñado por Naoto Ohshima, como una manera de competir contra la mascota más importante de Nintendo: Mario.

Proyectos por aniversario del erizo azul

El famoso personaje se ha convertido en uno de los clásicos favoritos/Foto: Hobbyconsolas

El nuevo proyecto con Minecraft no es el único que Sonic the Hedgehog tendrá, ya que también planea lanzar una nueva versión de un clásico que ahora se llamará Sonic Colors: Ultimate, que se lanzará a partir del próximo 7 de septiembre en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, vía Epic Games Store.

Asimismo, la compañía de juegos también podría estrenar Sonic Rangers, que está planeado para que salga en 2022. Mientras que se dice que el erizo azul podría protagonizar su propia serie en Netflix, aunque también podría ser lanzada el siguiente año.

