Snapchat activa soporte de salud mental en India: "Here For You"

Snap Inc, la compañía matriz de Snapchat, anunció el lunes apoyo en la aplicación para sus usuarios en India que puedan estar experimentando crisis de salud mental, emocionales o aquellos que quieran aprender más sobre estos problemas para ayudar a sus amigos, especialmente durante la pandemia por Covid -19.

Lanzada en colaboración con Mariwala Health Initiative y la organización sin fines de lucro Manas Foundation, la función llamada "Here For You" tiene como objetivo ayudar a una abrumadora mayoría de Snapchatters en el país que experimentan sentimientos de estrés y ansiedad, dijo la compañía en un comunicado.

"Here For You" y la salud mental

"Aceleramos el lanzamiento inicial de Here For You en febrero porque reconocimos que a raíz del coronavirus, nuestra comunidad global necesitaba apoyo. Esperamos que los recursos que lanzamos hoy los capaciten mejor para dar pasos positivos hacia adelante en lo que respecta al bienestar ", dijo Jennifer Park Stout, vicepresidenta de Política Pública Global, Snap.

La Iniciativa de Salud Mariwala y la Fundación Manas han creado recursos en torno a la ansiedad, la depresión, la soledad, el suicidio y la salud mental en general.

Snapchat activa "Here For You"

"Nuestros videos discuten cómo lidiar con el estrés y la ansiedad, cómo apoyar a un ser querido que experimenta angustia y las formas de mejorar el bienestar mental a través de ejercicios de atención plena/ puesta a tierra", dijo Raj Mariwala, Director, Mariwala Health Initiative.

¿Cómo acceder a Here For You?

Los usuarios de Snapchat en la India pueden acceder a los recursos buscando palabras como "ansiedad", "depresión", "soledad", "suicidio", "salud mental" y "bienestar".

El contenido cubre temas como formas de lidiar con problemas de salud mental y cómo detectar signos en seres queridos, así como preguntas de la comunidad, respondidas por psicólogos clínicos y profesionales de salud mental.

"Este lanzamiento es una oportunidad única para que los usuarios se relacionen con la salud mental como parte de su vida cotidiana. Queremos decirles que está bien hablar sobre la salud mental y que Snapchat está aquí para ustedes", dijo Naveen Kumar, psicóloga de Fundación Manas.