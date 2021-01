Slack comienza el 2021 con una falla masiva

Slack, una aplicación de mensajería de oficina que ha tenido un uso intensivo por la gente que trabaja desde casa durante la pandemia de Covid-19, dejó de funcionar el primer día laborable de 2021, anunció la compañía en su sitio web, y agregó que su equipo está “en el caso” mientras que muchos trabajadores que regresan tienen dificultades para comunicarse.

Slack se cae en el primer día de trabajo completo de 2021. La compañía dijo el lunes por la mañana: “Los clientes pueden tener problemas para cargar canales o conectarse a Slack en este momento. Nuestro equipo está investigando y le daremos más información tan pronto como la tengamos. Pedimos disculpas por cualquier interrupción causada ".

Los usuarios comenzaron a informar problemas alrededor de las 10 a.m. ET, y la compañía publicó su primera actualización de estado sobre el problema a las 10:14 a.m. A las 12:29 p.m. ET, el servicio parecía estar volviendo lentamente a la normalidad para algunos usuarios.

Al principio, Slack informaba problemas con la conexión al servicio y la mensajería. Una actualización en su página de estado a las 11:20 a.m. ET modificó la situación a una interrupción total, con todos los aspectos de Slack, incluidos inicios de sesión, mensajería, llamadas y conexiones, mostrándose como no disponibles.

"Todas las manos están en la cubierta de nuestro lado para investigar más a fondo", según la página de actualización.

Slack presenta falla masiva este 4 de enero 2021.

La última actualización de Slack a la 1:51 p.m. ET sugiere que la compañía todavía está trabajando para resolver algunos problemas persistentes:

Para aquellos clientes que no pueden acceder a Slack (por ejemplo, ven una pantalla en blanco o un error), intente volver a cargar (CTRL / CMD + R). De lo contrario, espere la recarga, ya que esto podría impedirle acceder a Slack.

Además, Google Calendar y Outlook Calendar no funcionan como se esperaba, y algunas notificaciones por correo electrónico (por ejemplo, una notificación de un nuevo mensaje directo en Slack) no se envían.

Servicios como Slack, junto con otros como Zoom, Microsoft Teams y Google Services, se han convertido en piezas vitales de infraestructura a medida que más personas trabajan desde casa durante la pandemia de Covid-19. El gigante del software Salesforce anunció recientemente su intención de adquirir Slack en un acuerdo de $ 28 mil millones. La adquisición permitirá a Salesforce competir con más fuerza con uno de sus mayores rivales, Microsoft.