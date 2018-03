Siri cree que el himno de Bulgaria es ‘Despacito’

CIUDAD DE MÉXICO.- Una extraña confusión tiene a Siri en medio de los comentarios de redes sociales y es que el asistente de voz desarrollado por Apple cree que el himno nacional de Bulgaria no es nada menos que la canción del verano de Luis Fonsi y Daddy Yankee "Despacito", un resultado que sorprendió a los usuarios. La respuesta correcta es "Mila Ridino", que se traduce como "Querida Patria", sin embargo, para la inteligencia artificial que opera en los productos de la firma californiana, la canción interpretada por Fonsi pareciera ser una mejor alternativa. Esto luego de que un usuario le preguntara a Siri por el himno del país europeo y el resultado fuese "Despacito".

Resulta bastante curioso que Siri pensase que o himno de Bulgaria é o Despacito. ? A de respostas absurdas que estarán a dar as IA actuais! pic.twitter.com/8BZjQAqw8z — Marcus Fernández (@marcusfernandez) 5 de octubre de 2017

Te puede interesar

La situación no ha sido explicada por la compañía y durante esta semana la respuesta errónea se ha repetido en diversos iPhone y iPad en el mundo. Actualmente la respuesta ya fue cambiada, pero no se ha tenido explicación por el problema. De acuerdo a la búsqueda en Google, el primer resultado es efectivamente "Mila Ridino", extraído desde su página en Wikipedia, por lo que no se condice con la respuesta entregada por Siri, quien hasta hace algunas semanas optaba por los resultados de Bing, algo que cambió para utilizar el buscador de Google. En tanto, en la página de Wikipedia de la canción de Fonsi y Yankee, no aparece ninguna referencia a Bulgaria que podría haber confundido al asistente. https://www.youtube.com/watch?v=WRCmD11YSu8 https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk