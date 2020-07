Sigue la conferencia Ubisoft Forward en directo

Ubisoft está organizando una conferencia de prensa digital para mostrar lo que habría sido su lista de anuncios de juegos E3. El evento se llama Ubisoft Forward, y aunque es un momento extraño para que el estudio anuncie nuevos proyectos, en medio de varios ejecutivos de alto nivel que abandonan la compañía después de ser acusados de conducta sexual inapropiada y acoso, eso no lo ha retrasado.

Según el editor, puedes esperar ver "muchas noticias exclusivas sobre juegos, revelaciones emocionantes y mucho más". Con varios juegos en desarrollo, como Assassin’s Creed: Valhalla y Watch Dogs: Legion, por nombrar dos ejemplos anticipados, todavía hay mucho que mostrar. Quizás veamos algunas demostraciones de juego extendidas de PS5 y Xbox Series X para esos juegos y, con suerte, otros, como el próximo Far Cry.

¿CUÁNDO COMIENZA EL EVENTO UBISOFT?

Puede sintonizar la transmisión a las 3 p.m. ET / 12 p.m. PT el domingo 12 de julio. Hay una presentación previa al espectáculo que comienza una hora antes y que se centrará en las noticias de los juegos que ya están disponibles.

¿DÓNDE PUEDO VER EL EVENTO UBISOFT?

Ubisoft está transmitiendo el evento a través de su sitio web. Alternativamente, está organizando el evento a través de Twitch. Si no desea hacer clic, tenemos una transmisión en vivo a través de YouTube incrustada arriba que se activará a las 2 p.m. ET / 11 a.m. PT.

¿CÓMO OBTENGO WATCH DOGS 2 GRATIS?

Si estás viendo el evento en el sitio de Ubisoft o a través de Uplay, asegúrate de iniciar sesión en tu cuenta en cualquiera de los dos. Deberá ver el evento entre las 2:30 p. M. ET / 11:30 a. M. PT y las 4:30 p. M. ET / 1:30 p. M. PT para obtener una copia gratuita de Watch Dogs 2 para PC. Ubisoft dice que recibirá el juego gratis un día después de la conferencia.

Si estás viendo en Twitch, asegúrate de vincular tu cuenta de Ubisoft a Twitch para que puedas ganar el juego a través de un Twitch Drop.