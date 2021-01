Signal se pone al día con WhatsApp ¡fondos personalizados, stickers animados y más!

Con los recientes problemas de privacidad inducidos por Facebook de WhatsApp, Signal y Telegram están disfrutando de su tiempo en el centro de atención. El enfoque de privacidad de Signal ha atraído específicamente a muchos usuarios que decidieron dejar de usar WhatsApp, y la aplicación experimentó un crecimiento sin precedentes y encabezó las listas de aplicaciones globales en todo el mundo.

Pero muchos de esos usuarios recién adquiridos se han dado cuenta rápidamente del conjunto limitado de funciones de Signal, lo que ha obligado a los desarrolladores de la aplicación a apresurarse e intentar tapar algunos agujeros para mantener a todos enganchados. Se prometieron algunas características nuevas hace dos semanas, aparecieron en la versión beta la semana pasada y ahora están disponibles en la última versión estable de la aplicación.

Fondos de pantalla personalizados

Los chats de Signal solían cambiar su color de fondo según el tema de la aplicación: blanco sólido para el tema claro, negro sólido para el tema oscuro. Con la nueva versión, se ha agregado soporte para fondos de pantalla personalizados y, al igual que WhatsApp, se pueden configurar por chat.

Encontrarás la opción para toda la aplicación en Configuración> Apariencia> Fondo de chat, pero también puedes hacerlo para cada conversación tocando el nombre de la persona en la barra superior y buscando el fondo de pantalla de Chat ahí.

Fondos de chat personalizados en Signal

Hay varios fondos de pantalla preestablecidos disponibles para elegir, incluidos 12 colores sólidos y 9 degradados. También puedes elegir una foto local del almacenamiento de su teléfono. Una vista previa te permite ver cómo se verá el fondo de pantalla en un chat.

Nuevos fondos predeterminados en Signal

Después de seleccionar el fondo de pantalla, se aplicará en todas las conversaciones o en la que eligiste. Si activas la configuración, también se atenuará un poco cuando el teléfono cambie al modo oscuro.

Opción en Modo claro u obscuro de Signal

Stickers animados

Signal no ofrece un montón de paquetes de stickers por defecto, pero hay uno nuevo llamado "Día a día" que está animado. Está instalado por defecto, por lo que no tendrás que ir a buscarlo, y contiene 24 pegatinas animadas con muchas emociones o actividades generales (lluvia, despertar, besos, escuchar música, pulgar hacia arriba y más). Por lo que vemos en La Verdad Noticias, la animación no se detiene y se repetirá indefinidamente.

Nuevo paquete de stickers animados en Signal

Estado del texto / Acerca de

Signal también está agregando una sección Acerca de simple para los perfiles de los usuarios, una función que ha estado disponible en WhatsApp y Telegram (y varios otros mensajeros) durante años. Puedes elegir un emoji y escribir una breve propaganda sobre ti que tus contactos verán cuando abran tu perfil. Puedes guardar varios de estos y cambiar fácilmente entre ellos, esencialmente usándolos como estados improvisados si lo deseas.

Agrega tu información en Signal.

Estas funciones ahora están disponibles en Signal v5.3.7, que se está implementando lentamente en Play Store. Puede acelerar el proceso y obtenerlo manualmente desde APK Mirror.