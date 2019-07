Si tu móvil es antiguo, ya no vas a poder utilizar WhatsApp en 2020

Si tu móvil ya es viejito, con más de seis años de vida, ya no vas a poder utilizar WhatsApp en 2020.

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp dio a conocer que su servicio va a dejar de funcionar para móviles con sistema operativo Android 2.3.7 y en iOS 7 para iPhone, a partir del 2 de febrero de 2020.

En una actualización en la sección de preguntas frecuentes del blog de WhatsApp, la compañía, propiedad de Facebook, informó las nuevas fechas límite, que en un inicio deberían tener un impacto muy limitado, pues sólo perjudicarán a quienes no se hayan comprado un móvil nuevo o no hayan actualizado su sistema operativo en más de seis años.

Cabe mencionar que en estas versiones de los sistemas operativos para celulares de Google y Apple ya no es probable actualmente crear cuentas nuevas de WhatsApp ni volver a verificar las ya existentes, pero sí hacen posible a quienes ya poseen la aplicación instalada continuar utilizándola con normalidad.

Por otra parte, la marca de Menlo Park, en California, Estados Unidos, también señaló que a partir del 31 de diciembre de 2019, WhatsApp no podrá utilizarse en ningún dispositivo que use un sistema operativo Windows Phone (que no salen al mercado desde 2014).

De igual forma, dijo que es probable que la app deje de encontrarse disponible en la tienda virtual Microsoft Store a partir de este 1 de julio de 2019.

Este cambio tendrá previsiblemente un impacto aún menor que el fin del servicio para las versones antiguas de Android e iOS, pues la cantidad de dispositivos que usan sistemas operativos de Windows es muy bajo, un 0.24% de los celulares a nivel mundial.

También este 0.24%, incluye todas las versiones de sistemas operativos de Windows para celulares (considerando también por tanto a quienes utilizan Windows 10 Mobile, más reciente), de forma que la cantidad de usuarios actuales de Windows Phone no es importante.

En su entrada en el blog oficial, la subsidiaria de Facebook hizo la recomendación específicamente de utilizar las siguientes versiones de sistemas operativos con su aplicación: Android 4.0.3 o posterior, iOS 8 o posterior y determinados modelos de móviles que utilicen KaiOS 2.5.1 o posterior, considerando el JioPhone y JioPhone 2