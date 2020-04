Si quieres vender en Instagram, sigue estos consejos

Con el aislamiento preventivo, la red social más fuerte del momento se potencia como canal de ventas. Aquí te ofrecemos algunas claves para un perfil de empresa exitoso y seis tips para potenciar tus ventas en tiempos de aislamiento social.

Instagram se ha vuelto la red social con más poder de ventas. Sus funcionalidades permanentemente se renuevan y permiten un acercamiento con clientes reales y potenciales que no se compara al de ningún otro medio social o canal publicitario convencional.

Por si fuera poco, con el aislamiento preventivo ha crecido exponencialmente su actividad, con más usuarios, más publicaciones, más campañas y más trasmisiones en vivo. Se calcula que la red social tiene actualmente más de 160 millones de usuarios y que más del 80% de ellos sigue alguna marca o empresa. Es el escaparate más importante al que puedes aspirar.

En este artículo explicaremos las herramientas más importantes para consolidar tu marca y aumentar tus ventas en Instagram y puedes hacer Click Aquí para obtener más tips al respecto.

A continuación desarrollaremos desde los requisitos y primeros pasos, hasta los consejos más

efectivos para Vender por Instagram.

Sentar las bases para vender por Instagram

Tanto para quienes se están abriendo camino con las primeras ventas como para quienes llevan algún tiempo ofreciendo sus productos en Instagram, hay algunas cuestiones

esenciales que deben tenerse siempre en cuenta.

Lo primero, es que el perfil de empresa sea eficaz. Para lograrlo, lo primero es simplificar el logo, ya que la visualización del mismo en Instagram es muy pequeña. Otro aspecto

importante es que el nombre de cuenta incluya las palabras claves del negocio o el producto que se ofrece. La descripción, por último, debe ser entendida como una oportunidad

para acercarse a los clientes a forma de pregunta-respuesta o con un mensaje original y atractivo.

Si el perfil de empresa es fuerte, cada vez que se realice una publicación debe recordarse que "hay un enlace en la bio", para que quienes llegaron “por casualidad” a esa publicación sean dirigidos hacia donde nos interesa.

Las historias: el nuevo bastión para las ventas por IG

Esta funcionalidad permite crear contenidos que viven solo 24 horas como “historia”, pero generan un impacto y llegada mucho mayor que el de las fotos o videos

convencionales.

No debe abusarse del uso de las historias, pero sí apostar a la creatividad y originalidad para no aburrir. Algunas ideas que nunca fallan son: un video de tu zona de trabajo, ideas sobre cómo pueden usar tus productos, lanzamientos de nuevas colecciones o productos, alguna historia más “personal” que incluya cómo nació la idea de tu marca o cómo compatibilizas tu trabajo con tu vida familiar o social, etc.

Algunos tips para vender más

Estos momentos de crisis no deben significar la paralización de tus estrategias de venta por Instagram, sino todo lo contrario. Es un momento para sacarle provecho al tiempo disponible y a las nuevas ideas.

Además, son ideas que no requieren inversión, salvo que quieras contratar algún profesional para los videos o fotos. Pero si de momento tu economía no te lo permite, puedes intentar poner en práctica estos consejos sin invertir nada.

Aquí van algunos tips que pueden resultar de utilidad.