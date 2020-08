Shroud regresa a Twitch y 500 mil personas miran su primera transmisión ¡Locura!

El streamer superestrella Michael "shroud" Grzesiek regresó hoy a una audiencia masiva en Twitch, a pesar de que salió al aire una hora tarde. Cientos de miles de espectadores sintonizaron para verlo jugar Valorant, aunque la mayoría tuvo que esperar durante una hora viendo un cartel de "comenzará pronto".

"No sería una transmisión de la Sábana Santa sin algunas dificultades", dijo una vez que se puso en marcha. La audiencia se disparó a más de 500,000 personas una vez que comenzó su transmisión. "Me he ido por mucho tiempo”, admitió el streamer.

Los números de audiencia también siguieron aumentando durante la espera, incluso a pesar de algunas dificultades técnicas.

Shroud estaba originalmente programado para salir en vivo a las 11 de la mañana, pero no mostró su rostro hasta casi una hora después. Una vez que comenzó, la transmisión tuvo varios problemas técnicos, incluida la caída de audio de su video de apertura.

"No sé cuánta gente estaba viendo esto esperando algo grandioso", dijo y agregó que simplemente iba a "jugar juegos" como en cualquier otra transmisión. Shroud dijo que obtuvo más de 13,000 suscripciones a Twitch de los espectadores poco después de su lanzamiento.

El regreso de shroud a Twitch

"Estoy muy emocionado de poder anunciar mi regreso a Twitch y, lo que es más importante, volver a la transmisión. Twitch es donde pude convertir mi pasión por la transmisión en una carrera exitosa, y todo se debe a mi increíble y leal base de fans ", dijo Shroud en un comunicado ayer. El streamer firmó recientemente un nuevo acuerdo de exclusividad con el servicio propiedad de Amazon.

Shroud anunció un regreso exclusivo a Twitch después de que su acuerdo con Mixer fuera pagado después de que Microsoft decidiera cerrar el servicio y asociarse con Facebook Gaming. Se rumorea que su acuerdo original le hizo ganar 10 millones de dólares. No es un mal día de pago después de transmitir en Mixer durante menos de un año.

Te pude interesar:Twitch: Madre recupera cerca de 20 mil dólares que su hijo donó a streamers

Shroud fue una de las caras más notables en Twitch cuando anunció que transmitiría exclusivamente en Mixer en octubre pasado. La audiencia en Mixer se mantuvo baja en comparación con competidores como Twitch y Youtube a pesar de que Microsoft desembolsó millones para traer transmisores como shroud y Tyler "Ninja" Blevins. A partir del 22 de julio, todos los sitios y aplicaciones de Mixer dirigen a los espectadores a Facebook Gaming.