Shadow Tactics ahora sí está disponible ¡GRATIS!

En pocos días Epic Games dejará de ofrecer los regalos de invierno, pero aún es posible aprovechar algunas promociones o incluso descargas gratuitas, como ya se ha estado viendo a lo largo de estas fechas navideñas, hubo varios títulos que se han podido descargar de forma gratuita, y ahora después de muchos inconvenientes, Shadow Tactics: Blades of the Shogun se puede descargar sin costo.

Screen play de Shadow Tactics

Este título, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, desarrollado por Mimimi Productions y distribuido por Daedalic Entertainment ocasionó bastantes contratiempos, ya que se presentaron problemas de índole técnico en la tienda de Epic Games, en donde no se pudo dar de forma gratuita el título cuando le correspondía.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun se ambienta en Japón, concretamente en el periodo Edo, país que logró unificarse a manos de un Shogun, sólo después haber librado muchas batallas, por desgracia, los tiempos de paz terminan abruptamente a causa de un señor de la guerra extraño, y es por eso que debes investigar los acontecimientos y detener los conflicto que se aproximen.

Shadow Tactics está disponible gratis en Epic Games

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

"Hazte con el control de un grupo de especialistas mortíferos y escabúllete en las sombras entre decenas de enemigos. Elige tu estrategia a la hora de infiltrarte en sólidos castillos, monasterios en montañas nevadas o campamentos ocultos en el bosque. Pon trampas, envenena a tus oponentes o evita por completo el contacto con el enemigo", explica la sitio web de Epic Games.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun se puede descargar y jugar en PlayStation 4, Xbox One y PC, pero sólo estará gratuito durante 24 horas, es decir, hasta las 10 AM del 29 de diciembre.

Así que si eres fan de los juegos de estrategia, sería bueno apresurarse para descargarlo sin costo mientras esta promoción dure, tal vez encuentres tu nuevo título favorito gratis en la tienda de Epic Games.

