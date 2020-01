Servidor Internacional que utilizan estafadores para suplantar identidad es descubierto

Eset es una compañía que se ha dedicado a detectar amenazas y proteger dispositivos tanto de escritorio como móviles, y en esta ocasión se dio a la tarea de investigar una serie de mensajes que se han estado enviado a través de WhatsApp, en donde se promovía el uso de un enlace para revisar una supuesta lista publicada por el gobierno en donde los ciudadanos argentinos que hubieran trabajado para una dependencia de gobierno tendrían el beneficio de recibir una compensación económica.

Supuesto mensaje del gobierno argentino

Después de analizar las páginas web en donde supuestamente se encontraría la lista de nombres, Eset dio con el servidor en el que se encuentran alojadas al menos 8 estafas del tipo suplantación de identidad a lo largo de Latinoamérica, problema que afecta a todas aquellas personas con pocos conocimientos tecnológicos y curiosos.

El modo de operar de estas estafas es simple, por medio de un mensaje de WhatsApp que generalmente contiene errores notorios que demuestran la falsedad de la información contenida, incluida la liga a un sitio web. Para empezar, el nombre del dominio no corresponde a ningún sitio oficial del gobierno de Argentina.

Cuidado con los enlaces en WhatsApp

Dentro del mensaje se utiliza la palabra ‘fundos’ en lugar de fondos, por lo que hace pensar que es una traducción de cuestionable calidad de la voz inglesa ‘fund’, es decir, es una estafa desarrollada en algún país que no es hispanohablante.

Posterior a pulsar sobre el enlace incluido en el mensaje de WhatsApp, el sitio solicita ingresar datos en una encuesta, donde se deben incluir datos personales como nombre, y teléfono, posteriormente el sitio exige compartir el mensaje por el mismo medio que llegó para poder continuar.

Encuesta para obtener datos personales

De esta forma es que se sigue esparciendo la estafa, y hasta que no se comparta con el número de contactos solicitado no se podrá avanzar; en esta parte del proceso se pueden leer supuestos testimonios exitosos, sin embargo Eset confirmó que todos son falsos al no poder acceder al perfil de ninguno de los supuestos beneficiados.

Esta estafa por fortuna no busca instalar ningún tipo de malware en los dispositivos, sino que la ganancia es a través de la publicidad en las páginas web por las que tiene que transitar la víctima para llegar a la supuesta lista con nombres de los beneficiarios, sin embargo, el riesgo que sí es latente es el haber ingresado los datos personales y los de rastreo que detecta la web, en los que se incluye la ubicación del dispositivo, la dirección IP y el tipo de dispositivo con el que se ingresó a las webs de estafa.

Condición para recibir el 'beneficio'

Eset también encontró que dentro del mismo servidor se encuentran otras estafas en al menos 8 sitios web, entre los que destacan el mismo gancho por m ediio de WhatsApp, pero para Colombia, El Salvador y Honduras, también supuestas visas canadienses, boletos casi gratis de British Airways o la promesa de más de mil GB móviles para navegar completamente gratis.

