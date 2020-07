Servicio de entregas de la India respaldado por Google sufrió ciberataque

Dunzo es un servicio de entrega local de la India, el cual es respaldado por Google y ha declarado que sufrió un hackeo a su sistema que vulneró los datos de sus clientes, específicamente las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono.

Esta compañía de entregas ofrece servicios de mensajería en más de siete ciudades de la India, esto es debido a que la mayoría de los negocios de ese país se basan en el comercio físico; a través de Dunzo, se puede solicitar al repartidor que visite una tienda para comprar algo y entregarlo por tarifas nominales, pero sus servicios también permiten recoger un paquete de otro lugar y llevarlo a casa del cliente.

La compañía de la India dijo que su equipo identificó una violación de seguridad que implicó el acceso no autorizado a una de sus bases de datos, y siguen investigando la la situación, misma que asumen como su responsabilidad y ya se encuentran en proceso de informar a los clientes que resultaron afectados con la vulnerabilidad de sus datos.

Por otro lado, Dunzo también señaló que los datos financieros como la información de tarjetas de crédito y detalles de la transacción no se vieron comprometidos; según la compañía, la intrusión sufrida fue a al servidor de un servicio de terceros en la que almacenaba sus bases de datos, sin embargo no se ahondó en el tema y no se dio ningún detalle adicional sobre el servicio de terceros.

Por medidas de seguridad, la compañía ahora ha asegurado todas sus bases de datos y ha cambiado los tokens de acceso y las contraseñas para evitar cualquier otra posible intrusión por parte de los hackers que vulneraron la información de sus clientes.

Hasta el momento, no se sabe específicamente de cuántos clientes se vulneraron los datos, sin embargo se espera que en los próximos días se amplíe la información al respecto.