Sea of Thieves sorprende en el 2020, no se había jugado así ni en su lanzamiento

Sea of Thieves es el juego que cuenta con el mayor número de jugadores en Xbox, al grado de superar los doce millones usuarios que tiene Forza Horizon 4, el juego de Rare sigue estando muy vigente y su popularidad ha crecido indiscutiblemente en el 2020.

El día de hoy, Microsoft anunció que sea of Thieves ha conseguido llegar a los quince millones de jugadores desde su lanzamiento, cantidad que no tiene precedentes en los juegos actuales, aunque eso sí, la cifra se toma en cuenta de todas las plataformas en las que se puede jugar: Xbox One, Windows 10 y Steam.

No faltará quien diga que es poco para ser una cifra acumulada, sin embargo hay que destacar que tan solo en el mes de junio se agregaron 3.3 millones de usuarios activos, siendo esta la mayor cifra desde su lanzamiento, aunque también debe ser mencionado que esta cifra se alcanzó gracias a al millón de copias vendidas en Steam.

Quince millones de jugadores activos en Sea of Thieves

Sea of Thieves desbanca a Forza Horizon 4

Sea of Thieves fue un juego muy esperado para Xbox, las expectativas eran tan altas que hubo muchos decepcionados con el contenido del juego al momento del estreno, sin embargo de alguna forma fue que el juego consiguió volverse popular, ya que tan solo en los primeros seis meses del 2020 ha juntado más jugadores que en todo 2019, año que por obvias razones superó a la cantidad de jugadores del 2018, año en que salió al mercado.

Una característica muy llamativa del juego es el Maiden Voyage, se trata de un tutorial narrativo en el que se deja un poco de lado el modo aventura para que el jugador conozca todo lo esencial del juego.

Quizás uno de los grandes impulsos de Sea of Thieves es que acaba de integrarse al catálogo de Steam el mes pasado, para después aparecer como uno de los juegos top de ventas y uno de los más jugados también.