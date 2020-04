Sea of Thieves Ships of Fortune, la actualización que estará disponible este mes

Por medio de uno de los conocidos Xbox Inside, Microsoft ha hecho un gran anuncio además de que mostraran algunos juegos que estarán disponibles en el futuro de forma exclusiva para Xbox y Microsoft; el anuncio más importante fue la esperada actualización de Sea of Thieves, Ships of the Fortune, la cual estará disponible el 22 abril para Xbox One, Windows 10 PC y Xbox Game Pass.

Nuevas mascotas

Dentro de las novedades que podremos encontrar en la actualización del popular título Sea of Thieves Ships Of Fortune están:

Sea of Thieves Ships of Fortune introduce un elemento completamente nuevo para las empresas comerciales, pero permite que los piratas sirvan como emisarios y recojan botines de bonificación y recompensas exclusivas al presentar Reaper’s Bones como una empresa completamente nueva, mientras que la Arena obtuvo una revisión, la cual reemplaza los mapas del tesoro con un solo cofre y ubicación de cobro para garantizar una batalla furiosa y frenética por la victoria.

Combate frenético por el oro

Continuando con la línea de juego en Sea of Thieves Ships of Fortune, los piratas seguirán dominando la escena con nuevas modalidades de juego, en donde podremos representar la empresa de nuestra preferencia como emisarios, con la posibilidad de ir desenterrando tesoros mientras recorremos los cinco niveles que ofrece esta modalidad.

Dependiendo del nivel que tengamos dentro de Sea of Thieves Ships of Fortune será el multiplicador que utilizaremos para cobrar el recorrido, aunque debemos tener cuidado con los piratas que estarán al acecho y buscarán arrebatarnos el botín que transportamos como emisarios. Con lo que obtengamos podremos personalizar el atuendo de nuestro pirata para después hacer gala en las campañas de emisario, donde podremos competir contra otros jugadores.

Y para todos los piratas amantes de los gatos, las nuevas mascotas que se incluyen en esta actualización de Sea of Thieves Ships Of Fortune son 3 razas de felinos, el desaliñado Wildcat, el esponjoso Ragamuffin y el furtivo Mau, cada raza cuenta con una variedad de colores, pero además es posible vestir a tu nuevo gato, podremos elegir entre atuendos soberanos y atuendos legendarios especiales.