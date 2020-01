¿Se te acabó el papel? ¡Este robot te lo lleva al baño!

Que levante la mano a quien no se le haya terminado el papel justo en el peor momento, o bien, que se haya dado cuenta que no había cuando lo iba a utilizar, y precisamente por eso, Charmín quiere poner su granito de arena en el ámbito tecnológico y terminar con esos horribles momentos en los que alguien grita que no hay papel.

El Rollbot cumpliendo con su deber

Algunos valientes hacen de tripas corazón y van en búsqueda de lo que necesitan, pero para evitar esas situaciones es que Charmín ha desarrollado un dispositivo que te llevará un rollo de papel nuevecito cuando más te haga falta, presentado en el CES 2020, es un robot al que han bautizado como RollBot el cual podremos controlar a través de un celular.

La tecnología llega hasta al baño

El Rollbot de Charmín cuenta con tecnología que le permite balancearse y está equipado con una antena bluetooth que le permitirá estar enlazado con a tu celular, aunque por obvias razones también tiene sus limitantes, como el hecho de que para pedirle un rollo de papel higiénico es necesario que tengas tu celular contigo y que además no se encuentre a más de 10 metros de distancia.

Charmín también dotó al Rollbot de una cara amigable para dar apoyo emocional en los momentos de mayor necesidad, lo cual da un detalle bastante interesante para todos aquellos que simpatizamos con los anuncios donde aparecía el oso animado bailando con su jingle y sus rollos de papel higiénico.

El director de marca de Charmin Rob Reinerman, explicó, “En Charmin siempre estamos con la misión de llevarle a la gente una mejor experiencia en el baño, y mientras eso comienza con el mejor papel higiénico, Charmin GoLab nos permite expandirnos más allá de eso. Los conceptos que traemos al CES son una manera poderosa de enseñar nuestra obsesión con ayudar a la gente”.

