Se suman más empresas contra la App Store de Apple

Recientemente se dio a conocer que la Comisión Europea decidió investigar a Apple por prácticas monopólicas, ya que ahora más empresas se están uniendo para brindar apoyo a este caso e indicar las prácticas comerciales de Apple.

En un inicio la investigación estaba enfocada en quejas de un desarrollador de libros eléctricos y Spotify. Ahora se sumó Match Group, el dueño de aplicaciones de citas como Tinder y Hinge. De igual forma Epic Games, que creó Fortnite, emitió comunicados de apoyo.

Un portavoz de Match Group dijo que Apple es un socio, aunque también una plataforma dominante cuyas acciones obligan a la gran mayoría de los consumidores a pagar más por aplicaciones de terceros. Acogemos con beneplácito la oportunidad de discutir esto con Apple y crear una distribución equitativa de las tarifas en toda la App Store, así como con las partes interesadas en la Unión Europea y en los Estados Unidos.

Se suman más empresas contra la App Store de Apple

Cabe mencionar que los desarrolladores de apps tienen que perder el 30% de sus ingresos si desean estar disponibles en la App Store, uno de los motivos por los que se empezó la investigación antimonopolio contra Apple. Por otro lado, Spotify asegura que Apple usa su App Store para sofocar la innovación y limitar la elección del consumidor en favor de su propio servicio de música de Apple.

En este aspecto se manifestó Rakuten que señala que es anticompetitivo que Apple cobre una comisión del 30% en libros electrónicos vendidos por medio de la App Store en tanto promociona su propio servicio de Apple Books.

Respuesta de Apple

Apple habló al respecto en una carta que compartió con The Verge: Es decepcionante que la Comisión Europea esté considerando las quejas infundes de un puñado de empresas no quieren jugar con las mismas reglas que todos los demás. No creemos que sea correcto, queremos mantener una igualdad de condiciones en la que cualquier prsona con determinación y una gran idea pueda tener éxito.

Es importante mencionar que no todas las apps tienen que darle a Apple un porcentaje por las ventas que hagan en la App Store, por ejemplo Airbnb y Amazon Prime Video han recibido una oferta especial en la que no están obligados a dar una parte de sus ingresos por compras individuales.

El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, insinuó estos acuerdos con Apple por medio de un tuit sobre el tema reciente, señalando que Epic no buscará ni aceptará un acuerdo especial solo para ellos.

CEO de Epic Games, Tim Sweeney

TE PUEDE INTERESAR: Apple ha estado desarrollando el prototipo de un iPhone plegable ¡Interesante!

Finalmente, los desarrolladores de apps más pequeños también han expresado su preocupación por las prácticas de Apple, pero tanto ellos como las grandes compañías van a tener que esperar para enterarse del fallo de la investigación y esperar que exista algún cambio en su favor.