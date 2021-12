Se regista el primer caso de "acoso sexual virtual" en el metaverso.

La plataforma de realidad virtual de Meta, anteriormente conocida como la megacorporación de Facebook, Horizon Worlds, apenas ha llegado al público, y los usuarios ya están son víctimas de acoso sexual e incluso agredidos, informa The Verge.

“El acoso sexual no es una broma en Internet, pero estar en realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso”, escribió el usuario en el grupo oficial Horizon de Facebook, citado por The Verge. “No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislado en la Plaza”.

El vicepresidente de Horizon de Meta, Vivek Sharma, calificó la situación de “absolutamente desafortunada” en una entrevista con The Verge. “Esa es una buena respuesta para nosotros porque quiero que [la función Safe Zone] sea trivialmente fácil y fácil de encontrar”, dijo Sharma.

Metaverso no fomenta cultura de acoso sexual

En lugar de asegurarse de que Horizon Worlds no fomente una cultura de extraños que se manosean entre sí en la realidad virtual, Meta espera que el problema desaparezca haciendo ajustes en sus herramientas.

La compañía dice que los usuarios pueden activar una función llamada "Zona segura", que crea una burbuja impenetrable alrededor del usuario cuando quieren más espacio. Pero es probable que el espacio personal sea un problema irritante para las aplicaciones sociales de realidad virtual.

"Creo que la gente debe tener en cuenta que el acoso sexual nunca ha tenido que ser algo físico", dijo Jesse Fox, profesor asociado de la Universidad Estatal de Ohio, a MIT Technology Review. "Puede ser verbal y sí, también puede ser una experiencia virtual".

Enfoque de Meta no inspira confianza a usuarios

El enfoque de Meta no es exactamente inspirador de confianza y parece continuar con los temas de controversia de la historia de Facebook. Está transfiriendo al menos parte de la responsabilidad a sus usuarios al brindarles herramientas como Safe Zone, además de asignar moderadores a cada espacio de realidad virtual.

"Continuaremos mejorando nuestra interfaz de usuario y para comprender mejor cómo la gente usa nuestras herramientas para que los usuarios puedan informar cosas de manera fácil y confiable", dijo a Tech Review la portavoz de Meta, Kristina Milian. "Nuestro objetivo es hacer que Horizon Worlds sea seguro y estamos comprometidos a hacer ese trabajo".

