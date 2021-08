Se podrá instalar Windows 11 en PC antiguas aunque no cumplan con los requisitos

Microsoft anunció oficialmente que no impedirá que las personas instalen Windows 11 en los ordenadores antiguos que no cumplen con todos los requisitos oficiales.

Eso significa que a las personas que tienen Windows 10 en sistemas no compatibles no se les ofrecerá la nueva versión de Windows a través de Windows Update, pero aún podrán tener la nueva versión si se descarga un archivo ISO y realiza una actualización o una instalación manualmente.

Esto será una bendición particular para las PC que se encuentran en el límite de los requisitos para instalar el sistema operativo, como las que ejecutan CPU Intel Core de sexta o séptima generación o procesadores AMD Ryzen de primera generación. Estos chips carecen de soporte para algunos requisitos de seguridad opcionales esotéricos, pero pueden cumplir con los requisitos de rendimiento y arranque seguro.

¿Qué se necesita para instalar la nueva versión de Windows?

El nuevo sistema operativo llegará pronto

Las características de seguridad como TPM 2.0 y CPUs de nueva generación dejan de ser indispensables para instalar la nueva versión de Windows, ahora solo se necesita tener un procesador de 1 Ghz de 64 bits de dos o más núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

La empresa Microsoft sigue recomendando activamente que no ejecute la nueva versión de Windows en ningún sistema que no cumpla con los criterios oficiales de soporte. Según los datos Microsoft dice que las PC que no cumplieron con los requisitos tuvieron "52% más fallas del modo kernel" que las PC que sí lo hicieron y que las aplicaciones de origen fallaron un 43% más a menudo en hardware no compatible.

A pesar de ello permitirá que los usuarios tomen la decisión por sí mismos. Microsoft ahora nos dice que esta solución de instalación manual está diseñada principalmente para que las empresas evalúen la nueva versión de Windows y que las personas pueden actualizar bajo su propio riesgo, ya que la empresa no puede garantizar la compatibilidad de los controladores y la confiabilidad general del sistema. Para tener la nueva versión debes descargar el ISO para instalar el sistema desde cero.

¿Cuándo estará disponible Windows 11?

No será necesario comprar una nueva computadora para instalar la nueva versión

Windows 11 es el sistema operativo de escritorio de próxima generación que Microsoft planea lanzar a finales de este año. De manera extraoficial se ha informado que está previsto para lanzarse entre octubre y noviembre de este año 2021.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado de las noticias de hoy!