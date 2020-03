Se cae el servicio de Axtel en todo México ¿empiezan las falla de internet?

El servicio que brinda Axtel se ha caído en diversas partes de México, así lo hicieron notas varios usuarios desde sus redes sociales quienes señalaron que estaban fallando los servidores, por lo que varios temen que este tipo de caídas sea apenas el inicio de las falla del internet en el país.

Apenas se indicó que se daba inicio a la fase 2 de la etapa de coronavirus (Covid-19) en el país, muchas personas han decidido quedarse en casa resguardándose para evitar contagios tal y como se han recomendado para frenar esta pandemia, por lo que el internet ha sido su mejor aliado para sobrellevar esta cuarentena y muchos lo hacen con el servicio que Axtel brinda.

Axtel sigue presentando fallas

Sin embargo, al parecer ya hay consecuencias con el internet, y lo podemos ver con los reportes en las redes sociales de varios usuarios que desesperados pedían la solución a su problema con el servicio, pues al igual que marcas como Telmex, este proveedor suele ser uno de los de mayor importancia en México.

Los usuarios que se quedaron sin el servicio de internet reportaron que desde la tarde empezaron los problemas siendo ya entrada la noche cuando definitivamente el servicio se cayó en varias partes del país tales como Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara.

Como es de esperar se las incomodidades vinieron debido a que no muchos no solo no pueden hacer uso de internet, sino que tampoco tienen línea telefónica y en muchos casos más servicio para televisión, por lo que la cuarentena por el coronavirus se debe estar haciendo eterna para estos usuarios.

Presenta caída el servicio en varios estados, se quedan sin internet

Si eres alguno de los que se quedó sin el servicio de Axtel, algunos internautas han compartido una posible solución, al señalar que posiblemente se trate de un error en los servidores DNS de Axtel.

Fallaron los servidores de DNS de @AXTEL. Si saben como, cambiense a DNS de Cloudflare (1.1.1.1), y asi si jala. #Axtel #Cloudflare — Guillermo Castro (@guillermocastro) March 25, 2020

Para los que les falle Axtel solo cambien el DNS de automatico a manual (1.1.1.1) #Axtel — David (@delahozddavid) March 25, 2020

Hasta el momento no se sabe de algún comunicado de Axtel ni comentario respecto a lo sucedido, pero seguramente se encontrará trabajando para volver a brindar el servicio como lo había hecho, mientras tanto en la red de servicios al cliente no se da respuesta a las quejas de los usuarios.