Se cae WhatsApp junto a otras aplicaciones en esta cuarentena

La aplicación de mensajeria más importantes del mundo WhatsApp se cayó en todo el mundo y de inmediato todos los usuarios del mundo empezaron a reportar que no solo aplicación sino que demás redes sociales como Facebook, Instagram y Messenger, en la que se reportaron fallas en el servicio a nivel nacional e internacional, específicamente para descargar contenido multimedia.

Ante esto la caída de WhatsApp comenzó a reportarse por los cibernautas alrededor de las 15:00 horas (hora del centro), a través de otras redes sociales como Twitter. Además manifestaron tener problemas también con Instagram y Facebook; y como era de esperarse los memes fueron el centro de atención a esta caida de las aplicaciones más populares del mundo.

Se caen los grandes

Yo fijándome en twitter si a las otras personas también no le funcionan ni whatsApp ni instagram pic.twitter.com/fYuUwrO6qt — marquiss��‍�� (@chicxsadok) April 1, 2020

Por otra parte, los usuarios de aplicación de mensajería instantánea señalaron que los mensajes de texto sí se estaban enviando y recibiendo, pero no se podían descargar imágenes, audio, fotos, ni nada que sea contenido multimedia, asimismo que no se podían ver los estados de ninguno de sus contactos, por lo que de inmediato se pudo saber gracias al grande de twitter.

Instagram, whatsapp & facebook / twitter viendo el caos pic.twitter.com/c9GnI9X6Ur — �� dinobaby �� (@capitana_crunch) April 1, 2020

Como ya lo hemos mencionado, los cibernautas se apresuraron a utilizar otras plataformas para seguir conectándose con sus contactos, y desde luego, surgieron los memes para tomarse con humor la falta del servicio. Fue a partir de las 15:50 horas que empezaron a funcionar con normalidad las aplicaciones antes mencionadas.

Tenía que hacerlo. Esto va por WhatsApp e Instagram. pic.twitter.com/BIRPjRWkkj — R.I.P (@__R___I___P__) April 1, 2020

En cuanto a Instagram, también pasa lo mismo, no se puede actualizar, no deja reproducir las famosas stories y tampoco recibir imágenes. Sin duda cuando la tecnología se va de nuestras manos todo se paraliza, esperemos que durante esta cuarentena las aplicaciones no nos abandonen y más en esta epoca en donde todos nos distraemos en casa momento con cualquieras de las aplicaciones antes mencionadas.