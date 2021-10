Se cae TikTok; redes sociales está colapsando a nivel mundial

TikTok se suma a la lista de redes sociales que se han caído este lunes 4 de octubre. La noticia llega luego que plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram también presentaran fallas.

Se ha informado a La Verdad Noticias que la aplicación china de videos cortos presentó problemas de funcionamiento en varios países del mundo. EE.UU., Rusia, Italia, Alemania y el Reino Unido se encuentran entre las naciones afectadas, según los datos del portal DownDetector.

Los usuarios de la plataforma se han quejado y manifestado que la aplicación no se puede abrir y que ellos no pueden conectarse con el servidor o acceder al sitio web. De acuerdo con Down Detector, los usuarios reportaron problemas en la red social china desde las 13:29 tiempo del este.

Cabe recordar que desde las 10:40 de la mañana usuarios de México, Canadá, Estados Unidos y otros países del mundo comenzaron a reportar fallos en servicios y caida de WhatsApp, Facebook e Instagram, más tarde a la lista se sumó Telegram.

Se desconoce que está causando los fallos

La aplicación está sufriendo fallas a nivel mundial

Hasta el momento se desconoce que está provocando tantos fallos en las redes sociales, y los usuarios están preocupados especialmente por que los problemas se están presentando en todo el mundo, además las compañías pertenecen a diferentes dueños y sus sedes se ubican en diferentes países.

Si bien WhatsApp, Facebook e Instagram pertenecen a Mark Zuckerberg y tiene sus sedes en Estados Unidos, la plataforma de Telegram fue desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov, de origen ruso; mientras que Tik Tok es propiedad de la empresa ByteDance y tiene su sede en China.

¿Por qué no puedo entrar a TikTok?

No se sabe que está causando las fallas en la aplicación

Actualmente la aplicación de TikTok está presentando fallas por lo que los usuarios no pueden acceder a ella. Se desconoce que está causando los problemas a nivel mundial por lo que los usuarios deberán esperar hasta que restablezca el servicio.

