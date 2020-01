Se acabaron los ejercicios mal hechos, StretchLab agrega sensores a los aparatos

StretchLab la cadena de gimnasios de Estados Unidos, hará uso de tecnología en todas sus sedes, ya que instalará aparatos TRX MAPS en sus más de 50 salas de entrenamiento.

TRX MAPS la máquina que medirá el movimiento

La tecnología en estas máquinas es capaz de reconocer movimientos inadecuados, y clasificarlos en categorías, movilidad, activación, postura y simetría, y de ahí proviene el nombre TRX MAPS. Por medio de escaneos en 3D, este dispositivo puede realizar un examen del movimiento corporal en medio minuto, y proyecta los resultados a través de un monitor y hasta son enviados por correo electrónico.

De esta forma es como los instructores certificados serán apoyados por la tecnología del TRX MAPS, ya que con base en los resultados, podrán diseñar un plan de movimientos personal, con la facilidad de pronosticar la mejora física de los clientes.

Escaneo 3D en menos de un minuto

El TRX MAPS analiza más de 2 mil parámetros de movimiento individual de los clientes, con la finalidad de promover el ejercicio personalizado y así equilibrar las cuatro categorías que mide.

Es muy fácil que los clientes puedan notar los avances de su esfuerzo con el paso de los días, “Con los entrenamientos tecnológicos continuamente en aumento en la industria del fitness, StretchLab se complace en traer esta tendencia con la máquina TRX MAPS. Si bien los beneficios del estiramiento y la recuperación son innegables, creemos que la integración de la de la tecnología demostrará lo efectivos son la programación y los flexólogos de StretchLab”, explica el presidente de StretchLab, Lou DeFrancisco.

Información arrojada por el TRX MAPS

TE PUEDE INTERESAR: Ante una Tercera Guerra Mundial; Satélite de NASA descubre planeta igual a la Tierra

De esta forma ya no habrá forma de estar haciendo movimientos que puedan poner en riesgo la integridad de los clientes, o largas sesiones que por el hecho de no mantener la postura adecuada no darán resultado, el TRX MAPS con su tecnología de escaneo 3D, llegó para revolucionar el mundo del fitness y la educación física.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.