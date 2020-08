Scott Pilgrim vs. the World: The Game podría regresar de la mano de Ubisoft

El autor de los cómics Scott Pilgrim vs. the World, Bryan Lee O'Malley, ha estado insistiendo mucho con el regreso del videojuego que se retiró del PS3 y Xbox 360 por tener problemas con las licencias, pero con la diferencia de que su regreso al mercado sea en las consolas actuales.

Bryan Lee O'Malley en las últimas horas confirmó que ya se ha contactado con Ubisoft, la compañía que editó el título que consistía en un videojuego beat'em up en 2D de corte muy clásico el cual aprovechó la gran aceptación que tuvo la película que protagonizaron Michael Cera y Mary-Elizabeth Winstead,

Los fans del juego quedaron muy decepcionados después de que vencieran las licencias además, de que nunca se lanzó al mercado una versión física del juego, por lo que ya no es posible encontrarlo.

Scott Pilgrim podría traer su juego a las consolas actuales

Ahora O'Malley ha publicado por medio de Twitter que Ubisoft le ha contactado, y aunque no da más datos, queda claro que está relacionado con la posibilidad de traer el juego de vuelta al mercado.

O'Malley ha hecho patente a lo largo de estos años su gran interés por que el juego vuelva a estar disponible, por lo que en marzo de este año Ubisoft dio una respuesta pública a O'Malley también por Twitter con un emoji pensativo, por lo que de inmediato iniciaron los rumores con relación a una reedición de Scott pilgrim vs. the World: The Game, aunque en el Ubisoft Forward de julio no se hizo ningún tipo de declaración al respecto.

Habrá que esperar al evento de septiembre, donde podría haber una nueva oportunidad para que haya noticias oficiales del videojuego.

Muchos jugadores estaban encantados con el juego, sin embargo había una queja recurrente y es que la duración del juego es sumamente corta, sin embargo el juego es bastante divertido sobre todo si se busca mejorar las características de los cuatro personajes.