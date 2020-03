Scorpion de Mortal Kombat manda campaña en contra el coronavirus

Continua la crisis por la pandemia del Covid-19 que está provocando (comprensiblemente) toda clase de miedos y sentimientos negativos en muchas personas. Pero como suele ser habitual con toda debacle, el mundo de Internet está consiguiendo darle la vuelta a la situación para sacarnos unas necesarias carcajadas. Y más aún si es con un buen mensaje detrás.

Es el caso de Ed Boon, creador de Mortal Kombat, quien ha compartido esta graciosa imagen de Scorpion con una mascarilla clínica en lugar de su tradicional máscara negra. El tuit va acompañado del grito de STAY OVER THERE!, una reversión de su tradicional frase "Get Over Here!".

Mortal Kombat en contra del coronavirus

Así, Scorpion nos aconseja que debemos mantener las distancias y evitar el contacto con otras personas siempre que sea posible, para mantener al coronavirus a raya. Curiosamente, otro luchador de la serie Mortal Kombat también se está viralizando en su campaña concienciadora, y es Sub-Zero. Sus tradicionales animaciones de ataques se han transformado en el proceso de lavarse las manos, otra pequeña acción imprescindible para frenar la curva de contagios y que no se saturen los servicios sanitarios.

Se avecinan semanas difíciles y excepcionales para todos. El alcance de la crisis se va a notar en ámbitos personales, sociales y económicos, por lo que todos debemos hacer lo que está en nuestra mano para frenar la situación. Además de los consejos de Scorpion y Sub-Zero, recordad que lo más importante es quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas.

Elenco de Mortal Kombat 11

Por otra parte, Mortal Kombat 11, por ejemplo, recibirá el próximo 17 de marzo el lanzamiento de Spawn, un nuevo personaje descargable. La próxima semana hay varios lanzamientos importantes, por lo que rogamos que tengáis paciencia para comprarlos cuando termine la crisis, o alternativamente, comprarlo en formato digital y promete ser uno de los mejores juegos del 2020.