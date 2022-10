Satélites de Starlink aumentan el riesgo de caos orbital por Síndrome de Kessler

Satélites de SpaceX aumentan el riesgo de caos orbital por Síndrome de Kessler

El problema de los desechos espaciales podría desencadenarse dramáticamente debido a un fenómeno conocido como Síndrome de Kessler o Efecto Kessler causado por la constelación de satélites de Starlink.

Ya hay más de 27,000 piezas de desechos espaciales en órbita, según la NASA, y el número seguirá aumentando. La agencia espacial señala que, dado que los desechos espaciales viajan a unas 15,700 mph (25266 km/h) en la órbita terrestre baja, el impacto de "incluso una pequeña pieza de desechos orbitales con una nave espacial podría crear grandes problemas".

Quizás el peor de los casos sea el Síndrome de Kessler. Pero, ¿qué es y cómo podría funcionar?

En una entrevista de agosto con IE, la Dra. Samantha Lawler, astrónoma de la Universidad de Regina, dijo que estamos "justo al borde" del riesgo del Síndrome de Kessler. Si sucede, se sentiría como si estuviéramos "dentro de una bola de nieve dentro de un par de horas del amanecer o el atardecer", explicó, y cualquier esfuerzo por solucionar el problema sería similar a "recoger balas".

El síndrome de Kessler es un fenómeno propuesto por primera vez por el científico de la NASA Donald Kessler en un artículo científico de 1978.

El síndrome de Kessler podría ocurrir debido a la constelación de satélites de SpaceX.

En el estudio, titulado "Frecuencia de colisión de satélites artificiales: la creación de un cinturón de escombros", Kessler y el coautor Burton Cour-Palais destacaron el hecho de que la probabilidad de colisión de satélites aumenta con cada satélite puesto en órbita.

Aunque fueron un paso más allá. ¿Qué pasaría si se produjera una colisión?

Los satélites en colisión, o naves espaciales, se romperían en muchos pedazos pequeños, aumentando aún más la probabilidad de colisiones en un dramático efecto de bola de nieve.

Esencialmente, cada ruptura de un satélite conduciría a rupturas adicionales y el resultado probable sería un espacio orbital lleno de diminutas piezas de metralla espacial de maquinaria destruida.

En su artículo, Kessler y Cour-Palais escribieron que "las colisiones de satélites producirían fragmentos en órbita, cada uno de los cuales aumentaría la probabilidad de nuevas colisiones, lo que conduciría al crecimiento de un cinturón de escombros alrededor de la Tierra".

También destacaron las dificultades que esto causaría para los futuros viajes espaciales, afirmando que "el flujo de escombros en un cinturón en órbita terrestre de este tipo podría exceder el flujo natural de meteoritos, lo que afectaría los diseños de futuras naves espaciales".

Constelación de Starlink aumenta la posibilidad del síndrome de Kessler

Es difícil medir la probabilidad exacta del síndrome de Kessler, aunque la probabilidad aumenta con cada lanzamiento de satélite. En nuestra entrevista a principios de este año, la astrónoma Samantha Lawler argumentó que la constelación de satélites Starlink de SpaceX está aumentando drásticamente la probabilidad del síndrome de Kessler.

"Para Starlink, su estrategia es colocar muchos, muchos, muchos satélites en estas capas orbitales muy densas", dijo Lawler a IE.

"Obviamente, tienen mucho interés en no dejar que los satélites choquen entre sí. Pero si cometen un error, dos Starlinks chocan entre sí, o un satélite Starlink choca contra un pedazo de basura espacial, y eso hace un un montón más de escombros".

SpaceX lanza regularmente lotes de alrededor de 50 satélites Starlink a la vez y el CEO Elon Musk afirmó recientemente que la compañía tendrá "más de 4,200 satélites Starlink en funcionamiento dentro de 18 meses", lo que constituye dos tercios de todos los satélites activos.

Otras compañías, como Amazon, con su Proyecto Kuiper, también pretenden lanzar sus propias megaconstelaciones, lo que significa que el cielo estará aún más lleno y el Efecto Kessler será más probable.

Sin embargo, hay otra forma de ver el problema.

Las naves espaciales ya han colisionado y se han estrellado en órbita y los desechos potencialmente peligrosos ya están zumbando alrededor de la Tierra a velocidades de unas pocas millas por segundo.

A principios de este año, de hecho, la Estación Espacial Internacional se vio obligada a realizar una maniobra no programada para evitar los desechos espaciales rusos de una prueba de armas antisatélite. En 2009, el satélite retirado Kosmos 2251 de Rusia se estrelló contra el satélite de comunicaciones operativo Iridium 33, creando alrededor de 2,000 piezas de desechos espaciales.

Entonces, ¿tal vez el Síndrome de Kessler ya comenzó?

El mismo Donald Kessler corroboró esta noción en una entrevista de 2012 con Space Safety Magazine, en la que dijo que "el proceso en cascada se puede considerar con mayor precisión como continuo y ya ha comenzado, donde cada colisión o explosión en órbita da como resultado lentamente un aumento en la frecuencia de futuras colisiones".

Como señaló Lawler en nuestra entrevista, ella no cree que tengamos la tecnología necesaria para arreglar las cosas si el Síndrome de Kessler alcanzara un umbral crítico. También argumentó que el sector privado actualmente no está incentivado para crear soluciones, ya que no hay ganancias reales en la recolección de desechos espaciales.

Las agencias espaciales y las empresas espaciales privadas obviamente quieren evitar el Síndrome de Kessler, aunque es un riesgo que viene con el territorio, y que muchos argumentarán que vale la pena correr. Elon Musk, por ejemplo, ha declarado que las ganancias de los satélites Starlink de la compañía se destinarán a la construcción de su cohete Starship con destino a Marte.

El modo de operación de la NASA cuando se trata de desechos orbitales es adoptar un enfoque preventivo increíblemente cauteloso con su nave espacial más grande.

La agencia espacial dice que lo más probable es que realice una maniobra de evasión incluso si existe una posibilidad entre 100,000 de que una pequeña pieza de escombros espaciales colisione con la Estación Espacial Internacional.

La NASA y el Departamento de Defensa de EE. UU. rastrean y clasifican los desechos espaciales con sus sensores de la Red de Vigilancia Espacial (SSN) global.

Varias agencias espaciales, incluida la Agencia Espacial Europea (ESA), también están trabajando en tecnologías de eliminación de desechos. La mayoría de estos, como el concepto e.Deorbit de la ESA que se muestra en el video de arriba, implican capturar escombros antes de enviarlos hacia abajo para quemarlos en la atmósfera terrestre.

Podría decirse que el grupo que más invierte en la prevención del síndrome de Kessler es la comunidad astronómica mundial, ya que innumerables partículas brillantes en el cielo nocturno impedirían en gran medida su capacidad para hacer su trabajo.

De hecho, el efecto adverso de las megaconstelaciones de satélites en el trabajo astronómico ya está bien documentado.

Un grupo, el recién formado Centro de la Unión Astronómica Internacional para la Protección del Cielo Oscuro y Tranquilo de la Interferencia de la Constelación de Satélites (IAU CPS, por sus siglas en inglés) está haciendo campaña por una mayor regulación que tenga en cuenta el riesgo del Síndrome de Kessler, así como el impacto ambiental en gran medida no documentado de innumerables satélites que se queman al volver a entrar en la atmósfera.

Incluso la NASA advierte que el creciente número de satélites en el cielo nocturno podría impedir nuestra capacidad para "detectar y posiblemente redirigir un impacto [de asteroide] potencialmente catastrófico" con la Tierra. Lo que está en juego realmente no podría ser mucho más alto que la destrucción potencial de la civilización humana.

