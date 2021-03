SanDisk iXpand Flash Drive Luxe tiene conectores Lightning y USB Type-C

Estamos en 2021 y Apple todavía no ha agregado USB-C al iPhone. Por ello la compañía ha agregado la conexión al iPad Pro y sus computadoras Mac, pero sus teléfonos inteligentes aún usan Lightning.

Esto es frustrante y decepcionante, ya que significa que los consumidores no pueden optimizar sus cargadores y cables. También significa que no puede conectar fácilmente una unidad flash USB-C a un iPhone como puede hacerlo con Android.

Si ha querido conectar una unidad flash a su iPhone sin el uso de dongles, SanDisk iXpand Flash Drive Luxe de Western Digital puede hacer esto una realidad. Verá, la unidad cuenta con conectores Lightning y USB Type-C, lo que significa que funcionará con iPhone, Android y computadoras modernas.

Si bien este tipo de unidad no es un concepto nuevo, aparentemente se trata del primer 2 en 1 de WD con un cuerpo totalmente metálico.

"Esta nueva unidad flash viene con dos conectores, lo que permite un movimiento rápido de archivos, eliminando la necesidad de enviar contenido por correo electrónico de un dispositivo a otro para poder cargarlo o guardarlo. Una vez que los archivos están en la unidad, se pueden transferir usando el alto -conector USB 3.0 de alta velocidad a una computadora compatible con USB Type-C ", dice Western Digital.

Solución para acomodar varios dispositivos

Susan Park, vicepresidenta de Soluciones para el consumidor de Western Digital explica: "La necesidad de tener varias soluciones de almacenamiento digital diferentes para acomodar varios dispositivos puede ser frustrante.

El iXpand Flash Drive Luxe ofrece una solución optimizada para hacer que el contenido sea más accesible en todos los dispositivos de Apple para que los siga creando sin preocuparse por la conectividad o tener suficiente espacio".

Western Digital comparte las especificaciones: Capacidades: 64 GB, 128 GB y 256 GB; Interfaz: USB 3.1; Conector: Rayo. USB-C; Dimensiones: 8,70 x 15,20 x 50,0 mm; 0,34 x 0,61 x 1,97 pulg; Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 35 ° C (32 ° F a 90 ° F); Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a 70 ° C (-4 ° F a 158 ° F); Garantía: 2 años.

