Samsung trabaja en una televisión 8k sin marco, pantalla pura

El gigante surcoreano, Samsung, está preparando la presentación oficial de su innovadora televisión a la cual han apodado “Zero Bezel”, aunque no se ha confirmado que ese sea su nombre comercial, y se prevé que haga su primera aparición en el CES en unos días.

Samsung busca eliminar el marco de la televisión

La televisión que presentará Samsung cuenta con un panel QLED, será compatible con la resolución 8K y lo que más llama la atención es que no contará con un bisel tradicional, el borde contará con una pieza que no formará un ángulo recto, la orilla será cortada de forma oblicua, lo que hará el efecto de no tener bisel.

Los modelos que Samsung va a presentar son los Q900T y Q950T, a los que se les ha llamado Zero Bezel, por parte de los expertos. La semana anterior, un portal de Alemania afirmó contar con algunos renders que se han filtrado en donde se pueden ver los detalles de esta nueva televisión.

Y como es normal, al no haberse anunciado de forma oficial aún, no se tiene ningún dato referente a fecha de salida al mercado, precio u opciones de tamaño que ofrecerá Samsung con este nuevo aparato.

Se cree que la presentación será en el CES

Según algunas fuentes cercanas a la marca, está confirmada la realización de esta televisión, ya que la sección administrativa de Samsung ya ha dado el visto bueno para que se inicie la producción masiva, y esa es la razón para sospechar que el lanzamiento podría darse muy pronto.

Esta innovación podría ser el preámbulo de lo que se puede esperar en los celulares que Samsung presentará este año, ya que la Zero Bezel podría comenzar su producción masiva en el mes de febrero, según han informado algunos de sus proveedores, como lo son Shinsegye Engineering y Taehwa Precision.

Se cree que el corte del marco será distinto y de el efecto de cero bisel

El CES parece ser el escenario ideal para que conozcamos los pormenores de estas nuevas televisiones, porque se cree que este evento será el elegido para llevar a cabo la presentación oficial de la nueva televisión de Samsung.

