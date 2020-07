Samsung podría hacer como Apple y dejar de incluir cargador en sus smartphones

Se ha rumorado que Apple podría dejar de incluir el cargador a partir del iPhone 12, situación que ha causado mucha polémica, porque de cierta forma estaríamos obteniendo un equipo incompleto, sin embargo otros más defienden la medida en el sentido de cuidar el medio ambiente.

Por su parte, la surcoreana Samsung, parece que podría adoptar la supuesta propuesta de Apple y ya no incluir el cargador en sus smartphones a partir del 2021, o al menos es lo que ha publicado el medio ET News.

Este medio asiático asegura que Samsung podría dejar de incluir este ‘accesorio’ en sus próximos equipos, decisión a la que se llegó después del análisis de que los consumidores seguramente ya cuentan con un cargador de pared que sería funcional para los próximos lanzamientos.

No más cargadores con los celulares

Smartphones Samsung sin cargador, la tendencia

Por otro lado, el hecho de no incluir los cargadores en los nuevos smartphones, podría ayudar a que Samsung ahorre costos de producción, lo que significa que ese ahorro se invertiría en investigación y desarrollo de otros aspectos y en la mejora de las especificaciones de los futuros smartphones.

Esta nueva ‘tendencia’ no hace otra cosa más que añadirle un costo adicional al consumidor final, mantendrá el precio actual de los smartphones, pero con cada vez menos contenido en las cajas, tal como ocurrió con las tarjetas de almacenamiento, las cuales eran incluidas y ahora se venden por separado, o los audífonos/manos libres, de pronto dejaron de estar presentes en las cajas, ahora es el turno del cargador y quizás en unos años la batería, todo puede suceder.

Según lo reportado por ET News, la surcoreana dejará de incluir el cargador en algunos modelos de sus smartphones, sin embargo aún no se ha especificado en qué modelos ya no vendrá el ‘accesorio’ en la caja.

Como bien sabemos, Samsung inicia el año con el lanzamiento de su popular serie Galaxy S, la cual es su línea de gama alta, por lo que podría ser que en el próximo lanzamiento de esta, los consumidores ya no encuentren un cargador en la caja.