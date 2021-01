Samsung eliminará gradualmente los cargadores y auriculares de futuros teléfonos

Los futuros teléfonos de Samsung tampoco vendrán con puertos de carga, ha revelado la compañía, pero se está dejando un margen de maniobra. En una sesión de preguntas y respuestas sobre por qué ya no incluye auriculares y un accesorio de carga en la caja, Samsung dice que cree que quitar gradualmente los accesorios de sus teléfonos podría ayudar a hacerlos más sostenibles.

Esta respuesta implica que, si bien es posible que las próximas generaciones de sus teléfonos no vengan con los accesorios incluidos, algunos sí. Samsung tiene otras líneas que marca como Galaxy, desde sus teléfonos plegables hasta sus opciones más económicas, y tiene espacio para seguir incluyendo un cargador en algunas de ellas por un tiempo más.

Tal vez Samsung quiera mantener el cargador en teléfonos más baratos para que las personas que no son entusiastas de la tecnología tengan una mayor probabilidad de comprarlos, o tal vez no quiera molestar a las personas que compran sus teléfonos de $2,000 dólares. Podría hacer ambas cosas, una o ninguna, y aún así contaría como "gradualmente".

Sin embargo, la compañía no parece estar siguiendo la ruta de Apple de retirar los enchufes de su línea de teléfonos existentes. Los listados para Note 20 Ultra y Note 10 todavía muestran un cargador en la caja.

Samsung retira los cargadores

Si bien una empresa que envía productos más antiguos con algo que ya no está incluido en su último y mejor producto puede parecer extraño, significa que Samsung no tiene que volver a hacer todas las cajas para sus productos antiguos y que los consumidores no terminarán en el situación incómoda en la que ven un unboxing del lanzamiento de un teléfono en YouTube y luego tienen una experiencia decididamente diferente. El enfoque correcto depende realmente de lo que esté optimizando, pero este parece ser el que eligió Samsung: lento y constante gana la carrera.

Puedes leer la respuesta completa a continuación:

Descubrimos que cada vez más usuarios de Galaxy reutilizan los accesorios que ya tienen y toman decisiones sostenibles en su vida diaria para promover mejores hábitos de reciclaje. Para apoyar a nuestra comunidad Galaxy en este viaje, estamos en transición para quitar el enchufe del cargador y los auriculares en nuestra última línea de teléfonos inteligentes Galaxy.

Creemos que la eliminación gradual de los enchufes del cargador y los auriculares del empaque de nuestro dispositivo en la caja puede ayudar a abordar los problemas de consumo sostenible y eliminar cualquier presión que los consumidores puedan sentir para recibir continuamente accesorios de cargador innecesarios con teléfonos nuevos.

También hemos estado implementando puertos de carga tipo USB-C estandarizados desde 2017, por lo que los cargadores más antiguos aún pueden ser compatibles con nuestros modelos Galaxy más nuevos.