Samsung da soporte a emoji Unicode 15 con One UI 5, antes que todos los demás

Fabricante coreano da soporte a emoji Unicode 15 con One UI 5, antes que todos los demás

Samsung ha comenzado a implementar One UI 5, comenzando con la gama Samsung Galaxy S22 y pronto siguiendo con el resto de la línea de teléfonos reciente de la compañía, en todo el mundo.

Si bien puede demorar algunos días en llegar a los dispositivos de todos, la espera vale la pena, ya que es una actualización que incluye una amplia gama de mejoras.

Sin embargo, uno de estos llegó inesperadamente. Se sabe que Samsung se queda atrás en lo que respecta a emojis, pero con One UI 5, la compañía no solo se está poniendo al día, sino que ahora también está a la vanguardia, trayendo el nuevo emoji Unicode 15 a su teléfono Samsung.

El fabricante coreano se ha adelantado a sus rivales en integrar soporte a los nuevos emojis.

La nueva actualización de One UI 5 no solo agrega el emoji Unicode 14 que nos faltaba en One UI 4 por alguna razón (pudiste usar la versión de Google de ellos, pero Samsung nunca lanzó su propia versión hasta ahora), sino que en realidad también viene con Unicode 15, como lo señaló Emojipedia.

Esto significa que obtendrás todos los fantásticos emoji del lanzamiento del año pasado, incluidos el rostro que se derrite y las manos con forma de corazón, así como los nuevos emoji que conocimos hace apenas un mes, como el rostro tembloroso y el corazón rosado.

Samsung se adelanta a otros fabricantes en admitir el nuevo estándar de emojis

Esto convierte a Samsung en el primer proveedor de teléfonos inteligentes en admitir oficialmente el nuevo emoji 2022, incluso por delante de Apple, Microsoft o Google.

Es digno de mención porque Android 13 no es compatible con los nuevos emoji listos para usar. Google actualizó su fuente Noto Emoji para admitirlos, pero aún no puede usarlos en su teléfono Google, aunque la compañía prometió llevarlos a Android en diciembre.

Si tiene un teléfono Samsung, los emoji Unicode 15 son totalmente compatibles siempre que ejecute One UI 5.

Definitivamente tenemos que felicitar a Samsung por esto. Si desea frotar el nuevo emoji en las caras de las personas, asegúrese de descargar e instalar One UI 5 tan pronto como toque tierra en su teléfono.

