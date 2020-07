Samsung confirma 5 "dispositivos de potencia" para su evento Galaxy Note 20

Mientras Samsung se prepara para su primer evento Desempaquetado de esta era de quedarse en casa, los rumores se centraban sobre lo que se lanzará. El presidente de Samsung Mobile, TM Roh, anunció en una publicación de blog que cinco nuevos "dispositivos de potencia" serán presentados en el evento.

El Galaxy Note 20 es un slam dunk, ya que es un evento de agosto y básicamente todo lo relacionado con el teléfono ya se ha filtrado, pero ¿cuáles son los otros cuatro "dispositivos de potencia" que llegarán el 5 de agosto? Aquí están nuestras mejores conjeturas:

Galaxy Fold 2

Ha pasado más de un año desde que Samsung presentó su primer teléfono plegable, pero después de numerosos problemas de producción, no llegó a los estantes hasta el 6 de septiembre de 2019. Casi exactamente 11 meses después, se espera que Samsung presente su predecesor.

El diseño del Galaxy Fold 2 será más elegante que el original y un poco más grande

Según los rumores y las filtraciones, el diseño del Galaxy Fold 2 será mucho más elegante que el original y un poco más grande a las 8 pulgadas, eliminando la incómoda muesca y adoptando una cámara similar a la perforada en el Galaxy S20 y Note 10. La pantalla frontal también se debe a un aumento dramático en el tamaño de más de 6 pulgadas, mientras que el vidrio ultradelgado debería ayudar con los problemas de arrugas que plagaron el primer modelo. Según los informes, también tendrá una mejor cámara, un chip más rápido y un precio más bajo.

Galaxy Z Flip 5G

Samsung lanzó su Galaxy Z Flip plegable a principios de este año, pero un nuevo modelo ya está en camino. Pero si esperas un cambio importante, te sentirás decepcionado. Lo más probable es que sea simplemente la adición de 5G al modelo existente, con un probable aumento de precios para arrancar.

Galaxy Buds Live

Samsung ya vende un par de auriculares inalámbricos verdaderos de 150 dólares, pero un nuevo modelo puede estar en camino. Los renders filtrados muestran un diseño original en forma de frijol que nadie confundirá con un par de AirPods y el “Mantén el ruido afuera". Deje que el sonido en el eslogan sugiera que cancelarán el ruido como los AirPods Pro. Las imágenes de los nuevos botones muestran numerosos micrófonos y altavoces que adornan los botones brillantes, por lo que puede esperar que Samsung promocione su calidad de sonido y la integración de Bixby.

Los Galaxy Buds Live tienen forma de frijol y se venderán a 150 dólares

Galaxy Tab S7

Las tabletas Android no son exactamente lo primero en lo que piensas cuando escuchas "dispositivo de potencia", pero a Samsung le gusta pensar que sus tabletas Tab S de alta gama son competidores de Surface o iPad Pro. Los rumores no han detallado mucho en cuanto a cambios importantes en la tableta insignia que no sean conectividad 5G y carga rápida.