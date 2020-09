Samsung Internet vs Google Chrome: ¿Deberías cambiarte?

Google Chrome es de forma predeterminada, literal y figurativamente, el navegador web preferido en la mayoría de los dispositivos Android. pero existen otros navegadores, y uno que quizás no te hayas molestado en parpadear si no tienes un teléfono inteligente Samsung es Samsung Internet.

"¿Un navegador Samsung? No, gracias", podrías pensar, pero no nos apresuraríamos descartarlo. Si bien Samsung no es exactamente conocido por sus aplicaciones de software de gran éxito en el mundo, este navegador es un punto brillante extraño en la cartera de aplicaciones móviles de la compañía.

Samsung Internet tiene algunas características únicas y atractivas que podrían hacer que cambie, siempre que no estés completamente casado con Chrome para cosas como la administración de contraseñas.

E incluso si es así, Samsung Internet hace posible el cambio, pero creemos que es un navegador que vale la pena mirar, y lo compararemos con Chrome un poco más de cerca.

menús personalizados

Es un pequeño toque, pero Samsung Internet tiene los controles de página en la parte inferior de la pantalla y tiene mucho más sentido que donde Chrome los coloca en la parte superior. Es mucho más fácil de usar con una sola mano, especialmente en los teléfonos más grandes de la actualidad. También puedes personalizar la barra y las opciones detrás del menú de hamburguesas para una experiencia personalizada, algo que Chrome no le permite hacer.

Personaliza tu menú

La interfaz de usuario de Samsung Internet está ordenada y su modo oscuro supera al de Chrome al oscurecer más sitios web en promedio. ¿Cuál es el punto del modo oscuro si muchas páginas web todavía se muestran en blanco brillante?

Las extensiones de bloqueador de anuncios opcionales integradas de Samsung Internet son muy buenas y facilitan la configuración. Es técnicamente posible bloquear anuncios con Chrome, pero Google no lo hace tan fácil.

Las extensiones de bloqueador de anuncios opcionales

Como puede ver arriba, aplicar un bloqueador de anuncios a Samsung Internet (centro) te permite colocar más contenido en la pantalla en comparación con Google Chrome (derecha).

El modo secreto de Samsung tiene más opciones que el modo incógnito de Chrome, con funciones de bloqueo biométrico y anti-rastreo para evitar que los sitios web te sigan por la web y que las personas que usan tu teléfono espíen en tu navegación privada. También prefiero la vista de lista para las pestañas que ofrece Samsung Internet en lugar de una vista de tarjeta, que para mí sigue siendo una forma desordenada de ver las pestañas del navegador en el móvil.

El modo secreto de Samsung tiene más opciones

Sincronizar no es fácil

Es cierto que Chrome hace que la información de inicio de sesión y contraseña sea mucho más fácil de sincronizar, ya que todo lo que necesita hacer es iniciar sesión en su cuenta de Google. Pero si usa un administrador de contraseñas, Samsung Internet también admite el autocompletado (pero no el de Google).

Una cosa por la que Chrome supera a Samsung Internet son los marcadores multiplataforma, como no existe un equivalente de escritorio para la aplicación de Samsung, se ve obligado a configurar desde cero o usar la extensión de Internet de Samsung de Google Chrome para importar sus marcadores desde Chrome en el escritorio a Internet de Samsung en el móvil.

Chrome tiene una sincronización de marcadores más simple, pero si usa Samsung Internet en tu teléfono y tablet, puedes sincronizar marcadores, contraseñas y todo lo demás si inicias sesión con Samsung Cloud.

Chrome también tiene un "modo básico" en la aplicación que te permite ahorrar datos de navegación siempre que sea posible, algo bueno si tienes un plan de datos bajo. Samsung Internet carece de esto, lo que significa que tendrá que ingresar a la configuración de datos de tu teléfono para encontrar cualquier tipo de función de ahorro de datos.

Más inteligente

Si profundiza en las "funciones útiles" de Samsung Internet, encontrará lo que promete. La aplicación tiene videos de reproducción automática desactivada de manera predeterminada, una opción para controles de video avanzados, una opción para mover la barra de desplazamiento hacia la izquierda u ocultarla por completo, una opción de escáner de código QR y una opción para abrir enlaces en otras aplicaciones.

Agregua a eso el escalado de texto fácil y la opción de que aparezcan pestañas debajo de la barra de direcciones y se encontrará con un navegador limpio que ofrece mucha más personalización que Chrome.

Es irónico, entonces, que el motor de búsqueda predeterminado en la aplicación sea Google, pero puedes cambiarlo a DuckDuckGo, Bing, Baidu o Yahoo! Xtra si realmente quieres vivir en el salvaje oeste de los resultados de búsqueda, también hay una opción para agregar más motores de búsqueda.

La aplicación tiene videos de reproducción automática

Sin embargo, Chrome no se queda atrás, y si tiene un Pixel (o cualquier teléfono con Android), es posible que tenga dificultades para justificar el uso de cualquier otro navegador que no sea el de Google, y eso está bien. Este no es un ultimátum de "deshacerse de Chrome", pero las ventajas de la alternativa de Samsung son evidentes.

Es posible que estés leyendo esto y pienses que Samsung Internet parece una experiencia de navegación demasiado complicada, y puede que tengas razón si no es así como usa sus dispositivos Android o prefiere no usar productos Samsung.

Chrome es una máquina bien engrasada en estos días, pero es sorprendentemente básico en dispositivos móviles, y si desea más personalización del navegador, Samsung Internet tiene una ventaja clara, incluso si lo hace trabajar para él al principio.

Después de configurarlo, se convierte en un navegador de Android fluido, atractivo y de alto rendimiento que he empezado a usar en mis teléfonos a través de Chrome.