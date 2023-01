Samsung Galaxy S23: Lo que debes de saber sobre los 3 nuevos modelos

Nos encontramos a pocas semanas de que se presenten los nuevos modelos Samsung Galaxy s23, es decir: El Samsung Galaxy S23, el Samsung Galaxy S23 Plus y el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Si quieres saber todo lo relacionado con su lanzamiento, procesador, diseño, memoria, conectividad, cámaras y más, estás en el lugar correcto porque aquí en La Verdad Noticias te contaremos todo lo que deberías de saber.

Lo que debes de saber sobre los nuevos modelos Samsung Galaxy s23

Como te hemos mencionado, el Samsung Galaxy s23 no llegará solo, sino que saldrá al mercado junto con el Galaxy S23 Plus y el Galaxy S23 Ultra. A pesar de que aún no hay una fecha oficial de presentación, se ha filtrado que serán presentados durante la primera semana de febrero.

El procesador que utilizarán será el Snapdragon 8 Gen 2 y su diseño está inspirado en el anterior Galaxy s22, módulo de cámara con sensores y lentes independientes y tendrán una memoria base de 128 GB.

Estos modelos implementarán conexión por satélite para comunicarse en casos de emergencia, tal y como lo tienen los nuevos iPhone y Huawei. El Samsung Galaxy s22 también le apostará a una mejora con respecto a sus sensores de huella.

Sus cámaras llegarán a los 200 Mpx, tendrá una batería de 3.900 mAh, 4.700 mAh y 5.000 mAh respectivamente, y con respecto a su color, vendrá en varios, pero los más icónicos serán el oro claro, el rosa y el verde.

¿Cuál es el Samsung 2023?

¿Cuál es el Samsung 2023?

Justo como te lo estamos informando, el modelo de celulares Samsung del presente año 2023, será nada más y nada menos que el Samsung Galaxy S23 en sus diferentes presentaciones, será además el primer lanzamiento de esta marca durante el año. ¿Crees que sea tu celular ideal?

