Samsung Galaxy Note 20: Fecha de lanzamiento, especificaciones y rumores

Cada año, hay ciertos teléfonos que no podemos evitar entusiasmarnos, uno de los cuales es el Galaxy Note. Desde el primer Note que debutó en 2011 hasta el Note 10 del año pasado, los buques insignia equipados con stylus de Samsung son regularmente algunos de los más interesantes para llegar al mercado.

Samsung renovó su convención de nombres este año con la línea Galaxy S, pasando del S10 al S20. Esperamos algo similar para la línea de Note, lo que significa que 2020 verá el lanzamiento del Galaxy Note 20.

De las últimas especificaciones, renders filtrados, rumores de precios y más, ¡aquí está todo lo que necesita saber!

Sabemos que probablemente estés ansioso por tener en tus manos la Note 20, pero debes tener en cuenta que el espectáculo de lanzamiento de este año se verá un poco diferente de lo normal. Todos los lanzamientos de notas anteriores se han realizado en eventos físicos desempaquetados organizados por Samsung, pero eso no está sucediendo esta vez. El evento Galaxy Unpacked para la serie Note 20 será completamente virtual, con transmisión en vivo el 5 de agosto a las 10:00 a.m. ET.

El evento Galaxy Unpacked para la serie Note 20 será completamente virtual

Aunque no es un evento en persona, el momento se alinea bien con los lanzamientos de Note anteriores de Samsung. En aras de la comparación, aquí está la línea de tiempo para los últimos eventos desempaquetados de Samsung:

Galaxy Note 10 - Lanzado el 23 de agosto de 2019

Galaxy Note 9 - Lanzado el 24 de agosto de 2018

Galaxy Note 8 - Lanzado el 15 de septiembre de 2017

Galaxy Note 7 - Lanzado el 19 de agosto de 2016

Además de la Note 20, también esperamos que Samsung use el evento para presentar otros productos. Posiblemente Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G y Galaxy Watch 3.

¿Cuánto costará la Note 20?

Los precios de los teléfonos inteligentes han aumentado continuamente, y desafortunadamente para su billetera, esa tendencia se trasladará al Note 20. Mirando hacia atrás en los precios de las Notes anteriores, así es como las cosas han cambiado entre los tres modelos anteriores:

Galaxy Note 8 - $930

Galaxy Note 9 - $1,000

Galaxy Note 10 - $950

Galaxy Note 10+ - $1,100

Samsung realmente hizo todo lo posible con las alzas de precios este año con el S20, con un S20 base que costó $1,000 y el S20 Ultra a partir de $1,400.

En otras palabras, la Note 20 será costosa. No sabemos exactamente qué tan caro, pero algo más allá del umbral de $1,000 parece inevitable.

La Galaxy Note 20 estará en el mercado con un precio alto

¿Habrá más de una versión de la Note 20?

Para la mayoría de las Notes que han salido, Samsung lanzó un modelo y lo calificó de bueno. El año pasado, sin embargo, Samsung hizo todo lo posible con tres versiones de Note, incluidas Note 10, Note 10+ y Note 10+ 5G.

Dado que 5G será una característica central para las Notes de este año, no es necesario un modelo específico para 5G. Sin embargo, en lugar de lanzar un Note 20 y un Note 20+ similar a la serie Note 10, Samsung espera lanzar un Note 20 Ultra junto con el Note 20 de referencia.

Eso significa que no habrá un modelo Plus este año, pero en realidad no es necesario. Por lo que sabemos hasta ahora, el Note 20 ofrecerá la experiencia principal de Note con especificaciones emblemáticas, menos un par de características clave que son exclusivas del Note 20 Ultra más grande y costoso. En otras palabras, similar a lo que obtuvimos con la Note 10 y la Note 10+.

¿Sabemos cómo se ve el Galaxy Note 20?

La Note 20 recuerda mucho al Galaxy S20 + y S20 Ultra, especialmente con la considerable protuberancia de la cámara en la parte posterior. También hay una gran pantalla con biseles delgados, un recorte de perforado centrado y lo que parece no tener bordes curvos (o mínimos).

Hay un par de detalles más pequeños también revelados por esta fuga, como el S Pen que se mueve a la izquierda del marco inferior y los botones de encendido + volumen que van del lado izquierdo del dispositivo a la derecha. También podemos ver un puerto de carga USB-C y no hay presencia de un conector para auriculares.

Pigtou regresó el 24 de mayo para compartir renders para el Note 20 Ultra, esta vez en asociación con @OnLeaks. El Note 20 Ultra se parece mucho al Note 20 de referencia, aunque el módulo de la cámara trasera parece tener un diseño diferente que pone un mayor énfasis en los diversos sensores de la cámara.

También se dice que el Note 20 Ultra tiene una pantalla de 6.9 pulgadas y un módulo de zoom de periscopio para una de las cámaras traseras.

El 1 de julio, tuvimos una fuga masiva para el Note 20 Ultra, ¡esta vez del propio Samsung! El sitio web ruso de la compañía mostró accidentalmente dos imágenes del Note 20 Ultra en un color Mystic Bronze, y parece increíble.