Sam's Club vende Nintendo Switch en 1500 pesos

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Internet gana una vez más! Pues un error de dedo por parte de un inocente trabajador de la tienda en línea de Sam's Club ha hecho felices a varios fans de Nintendo que morían por tener en sus manos el nuevo Nintendo Switch.

Pues gracias a la astuta reacción de un curioso comprador, se puedo llevar a su casa el nuevo Nintendo Switch en tan solo: 1500 pesos. Por lo que no dudó en aprovechar dicha oferta y el error del precio en su portal en línea . ¡Qué suerte!Los hechos ocurrieron este pasado 4 de julio mientras que un joven investigaba los precios del gran, el cuál tiene un precio aproximado de más de 10 mil pesos, pero por alguna extraña razón fue colocado en el servidor con una "Supuesta rebaja" y vaya que rebaja. Obviamente este hecho no pasó desapercibido por algunos clientes, quienes aprovecharon para hacerse del sistema, así como alguno que otro juego. Por su parte la tienda señaló que se harían responsables de las compras, entregando todas y cada una de las consolas; al parecer esto no es del todo cierto.Reportes de clientes indican que en algunas sucursales se les dijo que sólo les entregarían una máquina (si es que habían comprado más), otras les devolvieron su dinero, y en algunos casos, les cambiaban los productos. También informaron de llamadas un tanto hostiles por parte de la gente de la cadena, pidiendo que cancelaran la orden; y de supuestos reembolsos pedidos por los mismos bancos, cosa que no es natural en este tipo de casos y que no se explican a detalle. A pesar de todo esto, parece que la tienda decidió cumplir y asumir su error, entregando el sistema de Nintendo