¿Sabías que puedes tener meses gratis para ver The Last of Us en HBO Max?

El estreno de la nueva serie del videojuego The Last of Us es uno de los más esperados del 2023 en la famosa plataforma de streaming de HBO Max, al igual que otros de sus numerosos contenidos.

Por suerte, para que los usuarios puedan ver el contenido de HBO Max y no se pierdan el estreno de The Last of Us, es que esta plataforma acaba de crear una nueva promoción en sus suscripciones.

Gracias a esta promoción también podrás ver otras de sus famosas series como Game of Thrones, House of the Dragon, Jurassic World Dominion, etc. En La Verdad Noticias te contamos cómo puedes suscribirte y obtener unos meses gratuitos.

Con esta promoción de HBO Max tendrás meses gratuitos

Planes de HBO Max con meses gratis.

La nueva promoción que nos ofrece la plataforma de streaming HBO Max que te dará meses gratis es a través de la suscripción anual. El precio actual de este plan es de $1,249 pesos mexicanos y te dará 3 meses gratis.

Este es el plan para utilizar la app en tres dispositivos simultáneamente, con alta definición y 4K. Además, podrás crear hasta cinco perfiles y descargar hasta 30 títulos para ver offline.

Por su parte, también ahorrarás 3 meses con el plan móvil que está en $829 pesos mexicanos. Este solo podrás ver en un celular o tablet y tiene definición estándar.

¿Por qué HBO no está en Play Store?

¿Por qué no puedes descargar HBO Max?

Si intentas descargar la app de la famosa plataforma de HBO Max en tu dispositivo móvil o televisión desde la Play Store es porque dicho dispositivo no es compatible con esta aplicación.

