¿Sabías que el final del anime de Sono Bisque Doll iba a ser otro?

Gracias a una entrevista que hizo Crunchyroll con el director de anime Yoriko Tomita quien estuvo a cargo de los episodios de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru o My Dress-Up Darling en inglés.

En esta entrevista, Yoriko compartió varios aspectos de la producción y adaptación del manga ilustrado por Shin'ichi Fukuda y cómo se inspiró para el guion. Incluso afirmó que pensaba darle otro final.

Entre las primeras afirmaciones que hace es que no es tan fácil trasladar las escenas del manga, pues se debe escoger lo más emocionante sin perder el hilo de la trama para un episodio de 20 minutos.

¿Qué cambios propuso para la adaptación de Sono Bisque Doll?

Por otro lado, Yoriko Tomita confesó que también realizó algunas modificaciones en el anime de Sono Bisque Doll que parecen ser sutiles, pues no afecta la historia original del manga, pero suavizan la secuencia de los episodios.

Por ejemplo, cambia un poco el tipo de vida escolar que tenía el protagonista Gojo, pues en el manga es ignorado con mucha más frialdad por sus compañeros y ella sentía un poco de pena por él.

Pero otra cosa que llamó la atención, es que la escena final del episodio 12 se iba a enfocar en los recuerdos de Gojo desde que conoció a Marin, sin embargo, la producción ya había animado y era tan hermosa que Tomita decidió que se quedará como se había hecho.

“La calidad era igual que la de un estreno en cines, así que me quedé boquiabierta. Además, la canción insertada era muy bonita y encajaba con la escena, así que me alegré mucho de que no saliera como yo la había escrito originalmente”.

¿Cuándo sale la 2 temporada de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru?

Fecha de lanzamiento de Sono Bisque Doll.

Se espera que este 2023 se lance finalmente la 2° temporada del famoso anime Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, algo que esperan los fanáticos después de los 12 episodios del 2021.

