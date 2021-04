Saber quién sí se puede conocer quién ha visto tus videos de TikTok ¿se puede?

TikTok permite compartir momentos divertidos, así como trabajo y videos bien elaborados con todo la comunidad de la plataforma, sin embargo, existe una cuestión que a muchos les interesa ¿cómo saber quién ha visto sus videos?.

Por supuesto, es fácil ver a quién le ha gustado y comentado tu video, pero más allá de eso, pero a simple vista la plataforma de TikTok no deja ver quienes son las personas que han reproducido nuestro video.

Hasta el momento, la plataforma china no hace que todas las estadísticas estén disponibles fácilmente, a menudo debido a razones de privacidad, lo que puede dificultar saber qué información está disponible a primera vista.

¿Se puede o no saber quién vio mis videos en TikTok y qué estadísticas podemos saber?

¿Puedes ver quién vio tu TikTok?

Actualmente, la plataforma de TikTok no tiene una función que permita a los creadores ver quién ha visto exactamente uno de sus videos, pero lo que sí pueden es ver cuántas personas han visto su video mirando la miniatura en su página de perfil, pero no es posible ver los nombres de usuario de usuarios individuales.

Si desea obtener una visión un poco más detallada de las vistas de sus videos y su cuenta en general, puede acceder a los análisis cambiando su cuenta a una cuenta profesional.

Pero en caso de cambiarse a la cuenta profesional, se tiene que considerar que aún así no se le permitirá ver exactamente quién ha visto su video.

Esto significa que no podrá verificar si una persona o cuenta en particular ha visto uno de sus TikToks, pero también significa que otros no sabrán si usted ha visto el suyo.

Y sobre todo parece poco probable que esta función se agregue a la plataforma, ni será posible a través de terceros.

