SNK confirma que 3 juegos de Metal Slug que llegarán en 2020

Seguramente la saga de Metal Slug sean uno de los videojuegos más sobresalientes pues la legendaria franquicia de arcades fueron creados por SNK. La compañía japonesa está consciente de la importancia de la serie y de los deseos de los fans, por lo que recientemente mencionó que ya tiene planes para su regreso y va por muchas sorpresas más.

Cabe mencionar que se supo que SNK tenía en desarrollo 2 juegos, pero no se reveló más información. Luego que se acuerdo con información de run and gun, revelaron que en total serán 3 juegos los que debutarán este año. Hoy SNK Interactive, la división coreana de la compañía, compartió un comunicado (vía Siliconera), en el cual dio a conocer que en 2020 llegarán 3 proyectos diferentes de Metal Slug.

Metal Slug llegará pronto

Lo que sí podemos asegurar es que los tres videojuegos que saldrán al mercado será uno para consolas y los demás para móviles. Se mencionó que aparte de dichos títulos, habrá uno más, que también llegará a móviles y está a cargo de SNK en Japón, justo como el proyecto para móviles recién anunciado. El otro juego para móviles corre por cuenta del estudio de Tencent Timi Studio.

Cabe mencionar que el juego para móviles que se anunció hoy está 80% completado y será un “juego de cartas en 2D de desplazamiento horizontal” que debutará en móviles con iOS o Android. Si ese tipo de juegos no son de tu agrado y no es lo que esperabas de una franquicia como Metal Slug, no te preocupes, que el proyecto para consolas será del género shooter run and gun de desplazamiento horizontal, justo como las entregas pasadas de la serie.

Por el momento se dice que los líderes de SNK ya han hablado sobre cómo podrían adaptar la serie a nuestros tiempos. El productor Yasuyuki Oda mencionó en una entrevista los cambios de gameplay que podría haber para apelar a la audiencia actual. La última entrega de la línea principal de Metal Slug llegó hace poco más de 10 años, en 2009, con Metal Slug XX.