SHEIN tiene un bikini casi idéntico a uno de Kendall Jenner ¿Lo usarías?

El sitio web de moda rápida mejor conocido como SHEIN está vendiendo una brillante imitación del tan amado bikini de Kendall Jenner por un asombroso precio, 11 veces más barato que el original del diseñador.

El 'Geo Print Bikini' de apenas 14.95 dólares de SHEIN es casi idéntico a un dos piezas con estampado barroco de 168 dólares de la marca australiana Sommer Swim, que se vio por primera vez en la supermodelo de 25 años de vacaciones en marzo de 2020.

Kendall Jenner luce un hermoso bikini exclusivo.

Según información que hoy te comparte La Verdad Noticias el set se agotó rápidamente después de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians lo usara en un carrusel de fotos de Instagram con la leyenda: 'Yo y este bikini: una historia de amor'.

El de dos piezas, que consta de la parte superior Xena de 89 dólares y la parte inferior de Naomi de 79 dólares, se puede usar como un cuello halter o atarse directamente sobre el busto como Kendall diseñó el suyo.

Bikini de SHEIN solo es de un modelo

La imitación de SHEIN solo se puede usar sin tirantes, pero a 153 dólares más barata, tal vez no sea sorprendente que decenas de amantes de la moda ahorradores la estén comprando.

Las reseñas en el sitio web del minorista de descuentos revelan que cientos de clientes satisfechos están encantados de haber encontrado un estilo aprobado por celebridades por una fracción del costo habitual.

Una mujer dijo que incluso le dijeron que se parecía a Jenner mientras usaba el bikini durante las vacaciones.

Un segundo lo llamó su 'juego favorito jamás comprado', y agregó: 'He recibido tantos cumplidos. Es tan lindo y de gran calidad, tengo un medio y encaja perfectamente '.

Un tercero afirmó que las fotos de ella usando el bikini atrajeron tanta atención que se volvieron virales en Twitter, mientras que otros elogiaron la calidad del material y el ajuste de tamaño real.

Sommer Swim ha estado en los titulares en los últimos meses gracias al respaldo de algunas de las estrellas más grandes del mundo en las redes sociales.

Fundada por Anna-Maria Sommer, de 36 años, la marca se especializa en trajes de baño de lujo de edición limitada hechos de lycra italiana de primera calidad, una tela ultra favorecedora que se desliza sin problemas sobre el cuerpo sin pellizcar la piel.

Diseño de imitación de SHEIN.

Hermana de Kendall Jenner tambien uso el modelo del bikini

Los diseños de inspiración vintage han atraído a una base mundial de fans que incluye a celebridades como la reina de la pasarela Bella Hadid y la media hermana mayor de Kendall, Kourtney Kardashian, de 41 años, quien recientemente sorprendió con la versión roja del bikini de Xena.

La madre de tres hijos de 41 años usó el set en unas vacaciones de niñas con sus hermanas a las Islas Turcas y Caicos, que está abierto a turistas que presenten permisos de viaje autorizados y pruebas negativas de Covid en medio de la pandemia.

Kourtney, que comparte hijos Mason de 11, Reign de 6, y su hija Penelope de 8, con su ex Scott Disick de 37 años, lucía típicamente sin edad en una serie de fotos de Instagram que la muestran saliendo de una piscina en el diminuto traje de dos piezas.

El conjunto rojo de la estrella de la realidad se agotó rápidamente, pero todavía está disponible en línea en una gama de colores que incluyen coral, turquesa, negro, blanco y verde esmeralda. ¿Comprarás el tuyo? Dinos en los comentarios.

Kourtney Kardashian hermana de Kendall también uso un modelo similar a la imitación de SHEIN.

